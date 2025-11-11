Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

•KONFERANS

Türkiye’deki caz sahnesinin sürdürülebilirliğini, dayanışma ağlarını ve yaratıcı üretim olanaklarını tartışmak amacıyla hayata geçirilen 2’nci Caz Ağı Konferansı 11-12 Kasım tarihlerinde Salon İKSV’de gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Fırsatlar” teması ile düzenlenen konferansta; “Yeni kuşak dinleyiciler cazla nasıl buluşabilir?”, “Caz ve doğaçlama müzik sahnesinin sürdürülebilirliği için hangi işbirlikleri kurulabilir?”, “Farklı kuşak müzisyenler arasındaki organik bağ nasıl kurulabilir?”, “Caz Ağı, Türkiye’de caz ve doğaçlama müzik için nasıl bir ortak zemin oluşturabilir?” sorularına odaklanılacak.

•SERGİ

Ayşe Türemiş’in “İstanbul: Bitmeyen Resim” adlı sergisi Mecidiyeköy Sanat’ta açıldı. Gerçekçi suluboya tekniğiyle hikâyesi olan tarihî ve kültürel yapıları resmeden sanatçı, sergisinde İstanbul’un mimari belleğine odaklanan eserlerinden oluşan seçkiyle sanatseverlerin karşısında. Sergi, 8 Şubat 2026’ya kadar -pazartesi hariç- her gün ziyarete açık.

•SİNEMA

Meşher’in, “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisi kapsamında kurmaca eserlerden uyarlanmış film gösterimlerinde bu ay, Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet’nin “L’Immortelle” filmi yer alıyor. 1963’te İstanbul’da çekilen film; İstanbul’a gelen Fransız bir öğretmenin, gizemli ve isimsiz bir kadınla yaşadığı yoğun ama belirsiz ilişkiyi ve bu kadının aniden ortadan kaybolmasının ardından onun izini sürmesini anlatıyor. Film, 22 Kasım'da saat 13.30’da gösterilecek. Katılım ücretsiz; kayıt için: kayit@mesher.org

•ATÖLYE

Suzanne Lacy’nin “Birlikte” sergisi kapsamında yetişkinler için “Performans Kıyafeti Tasarlamak: Kişiselden Kamusala” atölyesi 25 Kasım Salı günü 12.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Bauhaus ve Konstrüktivist tiyatro kostümlerinden esinlenerek bedeni kamusal bir alan olarak ele alacaklar; Lacy’nin feminist beden anlatılarından yola çıkarak hareket, yakınlık ve mesafe kavramlarını yeniden yorumlayacaklar.

•KONSER

Genç kuşağın keman virtüözlerinden Elvin Hoxha Ganiyev, 11 Kasım akşamı saat 20.00’de Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin “Müzede Müzik” konser serisi kapsamında sahne alacak. Ganiyev’e piyanoda, Cem Esen eşlik edecek. Gece, aynı zamanda genç besteci Taygun Yıldız’ın Ganiyev ve Esen’e ithaf ettiği “Divertimento" adlı eserinin dünya prömiyerine sahne olacak.