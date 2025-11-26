Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

KONSER

İstanbul Filarmoni Orkestrası, 30 Kasım’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde Barok müzik eserlerini seslendirecek. Şef Orçun Orçunsel yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, Vivaldi’nin “Dört Mevsim”i dinleyicilerle buluşacak. Veriko Tchumburidze’nin, solist olarak sahnede yer alacağı konserde Bach’ın Orkestra Süiti No.3 ve Brandenburg Konçertosu No.3 eserleri de seslendirilecek.

MEKÂN

12 Kasım’da açılan The Cube, dijital sanatın yeni merkezi olarak sanatseverlerle buluştu. Açılış seçkisi CONFLUENCE, yeni medya sanatları alanında uzman Piksel.Creative Solutions tarafından gerçekleştirilen ve küratörlüğü Olga Vad tarafından üstlenilen bir sergi olarak ışık, ses ve hareketi ortak alana taşıyor. Altunizade Suites Istanbul’daki seçkide altı sanatçının eserleri ziyarete açık.

SERGİ

Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Murathan Özbek’in “Yanıbaşında” sergisi, izleyiciyi doğa ile insan arasında kurulan duygusal bir yakınlığa davet ediyor. Yves Rocher Vakfı’nın Plant for Life (Yaşam İçin Ağaç Dikin) projesinden ilhamla hayata geçirilen sergi, doğa ile insan arasındaki görünmez bağları görünür kılmayı amaçlıyor. Sergi, 3-8 Aralık tarihleri arasında FAAR Gallery’de ziyarete açık olacak.

ATÖLYE

Salt’ın Vokal Akademi’yle başlattığı işbirliği kapsamında hazırlanan, Kasım 2025'ten Haziran 2026'ya dek sürecek “Ses × İnsan × Mekân” başlıklı atölye serisinin ilki 28 Kasım Cuma günü 19.00-21.00 saatlerinde Salt Galata’da gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları herkesin katılımına açık ve ücretsiz.