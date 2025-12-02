Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezonda sahneye koyduğu, Ray Cooney ve Gene Stone’un yazdığı üç kişilik bir sahne güldürüsü olan 'Kahvaltıya Kalsana', kimileri için artık köhneleşmiş sayılan değerlere sıkıca tutunarak yaşamaya çalışan 'istikrar abidesi' devlet memuru Nurettin Kavak ile henüz hangi değerlere sarılacağına bile tam olarak karar veremeyecek bir yaştayken, anne olmak durumunda kalan Burcu Güvenir'in komik karşılaşmasını anlatıyor. Oyun, 3-6 Aralık tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

• SERGİ

Genç, bağımsız ve disiplinlerarası sanatçılarını görünür kılan platformlarından Mamut Art Project, 12’nci edisyonunu 10–14 Aralık arasında Yapı Kredi bomontiada ve eş zamanlı olarak mamutartproject.com üzerinden sanatseverlerle buluşturuyor. Mamut baskı, bio art, desen, fotoğraf, heykel ve kinetik enstalasyon disiplinlerde eser üreten 33 sanatçıyı ağırlıyor.

• BALE

Shakespeare’in trajedisi Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in yorumuyla Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınıyor. Romeo ve Juliet’in trajik hikâyesi, Prokofyev’in güçlü müziği ve zarif adımlarla şekillenen koreografi ile unutulmaz bir görsel ve işitsel şölene dönüşüyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin de repertuvar geçmişinde özel bir yere sahip olan bale, Ricardo Amarante'nin özgün koreografisiyle seyircinin beğenisine sunuluyor. Eseri 3 Aralık saat 20.00’de ve 6 Aralık saat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda.

• KOLEKSİYON

Sakıp Sabancı Müzesi’nin koleksiyonlarına yeni katılan, sanatçı ve akademisyen Murat Durusoy’un 'Doğa Sonrası Etütleri V.2' adlı videosu, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nun sergilendiği salonlarda izleyiciyle buluştu. Manzara Odası olarak düzenlenen mekânda konumlanan eser, SSM Bahçe’deki erguvan, defne, sığla, zakkum ve biberiye bitkilerinden yola çıkıyor. Bu bitkiler, sentetik polimerler, devre kartları ve metal dokulara dönüştürülerek, doğanın insan yapımı maddelerle iç içe geçtiği bir görünüme bürünüyor ve iklim krizinin giderek hissedildiği Antroposen Çağı’na işaret ediyor.