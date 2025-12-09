Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak Bayrak

İSTANBUL

• TİYATRO

Josep Maria Miró’nun modern toplumda güven, suçlama ve gerçeklik algısını işleyişiyle tartışma yaratan oyunu ‘Arşimet Prensibi’, Tiyatro Dokuz tarafından 28 Aralık'ta DasDas'ta sahnelenecek. Olaylar, küçük bir kız çocuğunun ailesine yüzme öğretmeni Jordi'nin, çocuklardan birine ‘çok şefkatli’ davrandığını söylemesi ve ailenin bu durumdan şüphelenmesiyle başlıyor. Oyun; ön yargıların ve sosyal yargılamaların ne kadar yıkıcı olabileceğini ve günümüz toplumlarında ‘kanıtsız suçlama’ ile nasıl başa çıkılabileceğini sorguluyor.

• SERGİ

oktowallz, İstanbul sokaklarının tanıdık ama görünmez imzalarından biri olan Street Art LAN’ın sergisi ‘51’ i, İMÇ’deki mekânında açtı. LAN; zorunlu göçten siyasi nefrete, toplumsal kutuplaşmadan inanma zaafına uzanan meseleleri; edebiyat ve futboldan beslenen referanslarla ifade ediyor. Sanatçının sokakta hayata geçirdiği 51 stencil işini ilk kez bir araya getiren sergi, 20 Aralık’a kadar açık.

• SİNEMA

İstanbul Modern, Ali Kazma tarafından tasarlanan ‘Bakma Eylemi’ adlı sinema programına ev sahipliği yapacak. Programdaki ‘Ali Kazma film seçkisi’, sanatçının son 15 yılda ürettiği kısa filmler aracılığıyla insan emeğine, bedensel ritimlere ve modern dünyanın görünmez mekanizmalarına ilişkin gözlem alanı sunuyor. Kazma’nın kamerası matbaadan fabrikaya, cezaevinden madene uzanan üretim ve çalışma ortamlarında insanın üretme, direnme ve var olma biçimlerini takip ediyor. 11 Aralık'ta başlayacak program Türkiye'de ikamet edenlere ücretsiz.

• MÜZE

Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse, yolculuğunu, Galataport İstanbul’a taşıyor. Fransa merkezli ve ödüllü VR projeleriyle tanınan Excurio iş birliğiyle hazırlanan Müzeverse; tarih, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren çok duyulu deneyimler sunuyor. Ziyaretçiler, deniz ve şehir manzarasının eşliğinde teknoloji ile sanatı bir arada deneyimliyor ve İstanbul’un kültür-sanat rotasında farklı bir deneyimin parçası oluyorlar.

• KONSER

Keman virtüözü Özcan Ulucan, Bach’ın 340’ıncı doğum yıl dönümünü, bestecinin solo keman için yazdığı tüm ‘sonat’ ve ‘partita’larını seslendireceği ‘Tekrarın Tekrarsızlığı’ adlı konserle Süreyya Operası’nda kutlayacak. Konser, 17 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de.