Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak Bayrak

İSTANBUL

• TİYATRO



Moda Sahnesi'nin yeni oyunu ‘Gonzago'nun Öldürülüşü’ 7 Ocak’ta seyirciyle buluşuyor. Bulgar oyun yazarı Nedyalko Yordanov’un oyunu, Shakespeare’in Hamlet’indeki oyuncular sahnesini merkeze alan, iktidar, kumpas, casusluk, ihanet, güç zehirlenmesi gibi temaları hicveden bir komedi. Kemal Aydoğan’ın yönettiği ve Shakespeare’in dünyasına içeriden bakan bir komedi olan oyun âdeta casusların, dalkavukların ve oyun kurucuların iç içe geçtiği, saraydaki her alanın bir başka gizli dinlemeye açıldığı, çıkışı olmayan bir labirent.

• SERGİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yürütücülüğünde hayata geçirilen SaDe'nin (Sanatçı Destek Fonu) 2’nci döneminde desteklenen sanatçılar Rozelin Akgün, Cemil Çalkıcı, Aylin Çankaya, Gökçe Çetin, Nesime Karateke ve Macide Yalçınkaya’nın ürettikleri yeni eserler, 21 Aralık’a kadar Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde. SaDe, bu döneme özel sadece Maraş merkezli depremlerden etkilenen sanatçıların başvurularına açıldı ve desteklenen sanatçı sayısı 5’ten 6’ya çıkarıldı.

• PANEL

Salt, sanatçı ve araştırmacı Chris Evans’ın girişimiyle başlatılan ‘Sanat Okulunda Alternatif Sesler’ projesi kapsamında bir panel düzenliyor. Eğitim, jeoekonomik koşullar, kültürel dinamikler ve topluluklar arasındaki etkileşimleri irdeleyen proje; sanatçılar, eğitmenler ile araştırmacıların sanat okullarındaki muhalefetin soykütüklerini tartışıp haritalayacağı bir dizi kamuya açık etkinlikten oluşuyor. Panel, 20 Aralık'ta saat 13.00’te Salt Beyoğlu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR

• SERGİ

Odunpazarı Modern Müze’de, insanları bir araya getiren ve kültürel hafızayı besleyen ‘sofra’ kavramını odağına alan ‘Ferahfeza’ sergisi açıldı. Küratörlüğünü Yağmur Elif Ertekin’in üstlendiği sergi, sofranın yalnızca yemek yenilen bir alan olmadığını; konuşmanın, kutlamanın, yas tutmanın ve paylaşmanın merkezinde olduğunu hatırlatıyor. Sergiyi 13 Eylül 2026’ya kadar görebilirsiniz.

İZMİR

• KONSER

Barok müziğin önemli isimlerinden Antonio Vivaldi’nin başyapıtı ‘Dört Mevsim’, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın yorumuyla sahnede. Vivaldi'nin doğanın 4 döngüsünü müzikal şiire dönüştürdüğü eseri, 24 Aralık saat 20.00’de Bornova KSM Necdet Aydın Sahnesi’nde.