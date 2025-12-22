Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SÖYLEŞİ & SAHNE

Şair ve oyun yazarı Nurduran Duman’ın şiirlerinden seçilmiş bölümlerin dramatizasyonuyla oluşturulan ‘Şiir Sahnede’; 26 Aralık Cuma akşamı, saat 19.00’da, Moda’daki Cafe Seraparto’da gerçekleştirilecek.

Şiir, drama ve müziğin bir arada olacağı etkinlik, şair Duman’ın söyleşisiyle başlayıp opera sanatçısı Dorukhan Öner’in şiir dramatizasyonuyla devam edecek. Biletler için 05069511526 numaralı WhatsApp hattıyla iletişim kurabilirsiniz.

URLA

• SERGİ

Galeri Binyıl, çağdaş sanatın genç ve üretken isimlerinden mimar Sezen Kıvılcım Sözeri’nin ‘Icon Recoded’ adlı sergisini Urla Statera Vineyards’ta, 27 Aralık’ta sanatseverlerle buluşturacak.

Sözeri’nin güncel üretimi; mimari düşüncenin disiplinli yapısını malzemeyle buluşturan özgün bir ara dil kuruyor. Sergi, sanatçının mimarlık kökeni ve dijital form arayışlarının maddeselleşmiş, olgun bir devamı niteliğini taşıyor. 26 Ocak’a kadar açık olacak.

ANKARA

•KONSER

Klasik müziğin ölümsüz eserlerini kendine özgü zarafeti ile yorumlayan, dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, dinleyicilere hem dingin bir huzur hem de coşkulu bir yeni yıl kutlaması yaşatacak. 26 Aralık’ta, Room Galleria’da gerçekleştirilecek konserin programı, Bach’ın 1’inci partitası ile açılacak; Schumann’ın Abegg çeşitlemeleri ve Chopin ile devam edecek. 2’nci yarı Edward Elgar’ın ‘Smyrna’ eseriyle sürdürülüp Debussy’nin ‘Images’ serisiyle sona erecek.

MERSİN

•SERGİ

Kültür-sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerinin gençlere rehberlik eden mektuplarından oluşan ‘Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar’ projesinin sergisi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda 30 Aralık’a kadar ziyarete açık. Ücretsiz olarak gezebilirsiniz.