Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Yönetmenliğini Hikari’nin gerçekleştirdiği, başrolünde Brendan Fraser’ın yer aldığı, ABD-Japonya ortak yapımı ‘Kiralık Aile’ filmi vizyonda. Günümüz Tokyo’sunda geçen film, hayatında bir amaç bulmak için mücadele eden Amerikalı bir aktörün, Japonya’daki bir ‘kiralık aile’ ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikâyeyi konu alıyor. Aktör, yabancıların hayatlarına farklı rollerle dâhil oldukça beklenmedik bağlar kurmaya başlıyor. Bu yolculuk, karakterin ahlaki sınırlarını, aidiyet duygusunu ve insan ilişkilerinin sessiz gücünü yeniden keşfetmesini sağlıyor.

• KİTAP

Nobelli yazar Annie Ernaux, Can Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Karanlık Atölye’de yazarlığının en mahrem ve çetrefilli yanlarını gün yüzüne çıkarıyor. 1982’den itibaren tuttuğu yazı günlüğü, bir tür içsel atölye olarak, kelimelerle kurduğu sıkı ve zaman zaman çıkmazlarla dolu ilişkiyi gözler önüne sererken her sayfa bir arayışın, bir tereddüdün, bir vazgeçişin izlerini taşıyor.

• KONSER

Süreyya Opera’sının pazar sabahı konserleri olan Kahve Konserleri, 2026’da da devam edecek. 11 Ocak 2026 Pazar sabahı saat 11.00’de gerçekleştirilecek ‘Kafe Çello’ adlı konserde dünyaca ünlü viyolonsel virtüözü Alexander Hülshoff ile piyanist Cem Babacan; Brahms’tan Dvořák’a, Mozart’tan Piazzolla’ya uzanan seçkin bir programla dinleyicilere zarif ve enerjik bir pazar sabahı armağan edecekler.

• SERGİ

İstanbul Modern, Cumhuriyet Dönemi ve Türkiye modern tarihinin en önemli kadın sanatçılarından Semiha Berksoy’un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren ‘Tüm Renklerin Aryası’ başlıklı sergisini 22 Ocak 2026’da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergide sanatçının opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün ilişkiler, 200’ü aşkın yapıt aracılığıyla izleyiciye aktarılacak.