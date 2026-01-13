Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

•SİNEMA

Güncel sanat dergisi Sanat Dünyamız’ın sunduğu 3. Sanat Dünyamız Film Günleri, 23-26 O-cak arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da başlıyor.

Tema başlığı ‘Kim Kimi Yiyor?’ olarak belirlenen Film Günleri; besin kaynaklarının dağılımına, gıda aktivizmine, açlık ve tokluk ikiliğine, tüketen ve tüketilen ilişkisine, mutfaktaki cinsiyet rollerine odaklanıyor.

• BALE

175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip Gürcistan Devlet Balesi, Tchaikovsky’nin ölümsüz eseri Fındıkkıran’ı bale dünyasının efsanevi sanatçısı Nina Ananiashvili sanat yönetmenliği ve koreografisi ile 15-16-17 Ocak’ta Zorlu PSM’ye getiriyor. Karlar altındaki büyülü sahneler, rengârenk kostümler, görkemli dekorlar ve zamansız müziğiyle Fındıkkıran, 1892’deki prömiyerinden bu yana dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri. Uluslararası prestije sahip Gürcistan Devlet Balesi, bugüne kadar dünyanın birçok önemli sahnesinde performanslar sergiledi.

• SERGİ

Ressam Artin Demirci’nin ‘Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar’ adlı sergisini Red Rouge Art’ta 31 Ocak’a kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, Demirci’nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş elliden fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor. Zaman zaman renkli geçişlerle zenginleşen bu seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

İZMİR

• KONSER

Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak Çarşamba akşamı, saat 20.30’da Elhamra Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Mozart’ın evrensel dili yankılanacak. Orkestrayı Şef Jurjen Hempel’in yöneteceği gecenin solisti ise piyanist Nehir Özzengin olacak. Konserin başkemancılığını ise Barış Öğüt üstlenecek.