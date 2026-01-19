Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Tiyatro

Semaver Kumpanya’nın kalıpları yıkan modern yorumu ‘Cimri’, Serkan Keskin’in performansı ve Canan Ergüder’in Frosine’iyle 10’uncu sezonunda sürüyor.

Tansu Biçer’in yönettiği Molière klasiği, insan doğasına ilişkin keskin sorularla sahnede yeniden hayat buluyor. Oyun, 2 Şubat akşamı saat 20.30’da, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Konser

Sardinya maskesiyle yarattığı gizemli persona ve ‘Actually Good’ albümünden doğan kompozisyonlarıyla Lambert, 31 Ocak’ta Kominite’de müzikseverlerle buluşacak. Lambert, on yılı aşan kariyerinin yanında, yüksek enerjili sahne duruşu ve duygu yüklü kompozisyonlarıyla tanınıyor.

Sergi

Haluk Akın’ın 17 ülkeden 60 kabilenin izlerini taşıyan 600 parçalık Afrika maske ve heykel koleksiyonu sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği sergi, Alan Kadıköy’de açıldı. Afrika’nın farklı coğrafyalarından derlenen sergi 14 Şubat’a kadar açık.

Sinema

Albert Camus’nün eseri ‘Yabancı’, François Ozon’un cesur ifadesiyle beyazperdede hayat buluyor. Cezayir’de yaşayan Meursault; sessiz bir hayat sürerken ansızın bir tehlikenin içine çekiliyor. Bu olay, onu toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında sorguya açık hâle getiriyor. Benjamin Voisin’in Meursault yorumuyla Yabancı sinemalarda.

ESKİŞEHİR

Konser

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 22 Ocak’ta Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde, ‘Uğur Mumcu’yu Anma Konseri’nde dinleyicilerle buluşacak. Gazeteci Uğur Mumcu şarkılarla anılacak.