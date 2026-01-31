Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

· KİTAP

- Modern edebiyatın en sarsıcı kısa romanlarının başında gelen Thomas Mann’ın kült eseri ‘Venedik’te Ölüm’, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yeniden yayımlandı. Nobelli Mann, Mann, bu unutulmaz klasikle modern insanın yalnızlığını, benliğin çözülüşünü ve güzelliğin zehirli çekim gücünü eşsiz bir incelikle anlatıyor. Kitapta akademisyen Olcay Akyıldız’ın önsözünü ve dönem kronolojisini de bulabilirsiniz.



· İSTANBUL

▪ KONSER

- Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet, touché by N Kolay’da dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'de caz davulunun öncülerinden olan Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızlı ‘Autumn In New York’ ve ‘Nommo’ albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde dolaşacağınız konser 6 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de.



▪ ÇOCUKLAR İÇİN

Mattel’in 80’inci kuruluş yılına özel olarak İstanbul Oyuncak Müzesi’nde hayata geçirilen 80 Yıldır Oyunun Gücü sergisi kapsamında düzenlenen yaratıcı atölyeler ve lisanslı film gösterimleri başlıyor. 7 Şubat’a kadar devam edecek programda çocuklar, Mattel’in ikonik dünyaları, geçmişin ilhamını bugünün yaratıcılığıyla birleştiriyor. Müzenin tarihsel atmosferinde düzenlenecek etkinlikler; çocukların gözlem yapma, hikâye kurma ve tasarım odaklı düşünme becerilerini destekleyecek.

▪ SERGİ

GeoGallery ve Galeri Siyah Beyaz iş birliğiyle Rüzgar Polat'ın ‘Still Forming’ sergisi, 4 Şubat’ta GeoGallery İstanbul’da açılacak. Sergi, beden formunu soyutlayarak varlık ile yokluk arasındaki sınırları sorguluyor. Polat, resimlerinde kullandığı formları, iç dünyamızdaki boşluklar, üzerimize düşen gölgeler ve tamamlanamayan duyguları ele alarak kendi içlerinde bölümlere ayırıyor



▪ SİNEMA