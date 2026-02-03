Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

· KİTAP

- Salman Rushdie, Can Yayınları’nın yayımladığı ‘Kişot’ romanı ile Cervantes’in ruhunu günümüz dünyasına taşıyarak kimlik, göç, aşk ve hikâye anlatmanın gücü üzerine çok katmanlı bir dünya kuruyor. TV’de izlediği sunucuya âşık olan bir Kişot, bir anda arabada beliriveren bir Sanço, kendi yaşam öyküsü ile Kişot’unkini örtüştüren bir yazar, konuşan bir tabanca, masal ustası Andersen’in konuşan heykeli… Rushdie, Cervantes’in klasik başyapıtına saygı duruşunda bulunurken, aşkı ve aileyi arama konusunu modern bir başyapıt meydana getirerek irdeliyor.

· İSTANBUL

▪ SİNEMA

- Alfred Hitchcock’un başyapıtı kabul edilen 1958 yapımı Vertigo, 3 Şubat Salı saat 20.00’de Sinematek/Sinema Evi’nde gösterilecek. Scottie Ferguson, görev başında yaşadığı bir olay nedeniyle yükseklik korkusu ve vertigo belirtileri göstermeye başlayınca teşkilattan ayrılıp özel dedektiflik yapmaya başlar. Bir gün eski okul arkadaşı ondan eşi Madeleine’i takip etmesini ister. Bu kadının gizemini çözme gayesiyle çıktığı yolda işler iyice içinden çıkılmaz bir hâl alacaktır.



▪ SERGİ

Fügen Leman’ın ‘İnsan Olmak’ başlıklı sergisi Ataköy Baruthane’de açıldı. İnsanlık kavramını estetik ve düşünsel düzlemde tartışmaya açan sergi; çağdaş sanatın diliyle insanlık hâllerine, ortak değerlere ve birlikte yaşama kültürüne ilişkin bir bakış sunuyor. Pratiğinin merkezine ‘insanlık’ temasını yerleştiren Leman; dil, din ve ırk ayrımına karşı bir duruşu görünür kılıyor.

▪ OPERA

Opera tarihinin en çarpıcı ve provokatif eserlerinden olan ‘Don Giovanni’; 5, 7 ve 11 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’na geri dönüyor. Tutku, baştan çıkarma ve hesaplaşma etrafında şekillenen eser; komedi, trajedi ve doğaüstü unsurları çarpıcı bir sahne diliyle bir araya getiriyor. Mozart’ın 1787’de bestelediği eser; ahlak, özgür irade ve bedel kavramlarını derinlemesine ele alırken, insan doğasının karanlık yönleriyle yüzleştiriyor.

▪ KONSER