Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 20 Şubat akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicilere özgün bir müzikal program sunacak. Şef Antonio Pirolli’nin yönetimindeki programda, orkestranın üç çellisti Yılmaz Bişer, Çağlayan Çetin ile Esin Taşkın solist olarak aynı sahneyi paylaşacaklar.

• SERGİ

Yonca Saraçoğlu’nun yeni sergisi ‘Untold Tales’, Galeri Işık Teşvikiye’de ziyarete açıldı. Sanatçının yeni üretimlerinden oluşan yağlı boya resimlerini heykel çalışmalarından seçili eserlerle bir araya getiren sergi, 27 Şubat’a kadar devam edecek. Saraçoğlu, serginin oluşum sürecini aktarırken “İtiraf edilemeyenin, sessiz faciaların, kayıpların, anlatılmaya değer bulunmayanın izini sürdüm” diyor.

• OPERA

20’nci yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un kültürler arasında köprü olma işlevini taşıdığı ve ana yurdunun düşünce dünyasını, kavramsal bir çerçeve içinde yorumladığı epik dram ‘Gilgameş’, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 18 ve 21 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

ANKARA

• SERGİ

Galeri Siyah Beyaz, Günnur Özsoy’un 20 Şubat-28 Mart tarihleri arasında ‘Dengenin Hafızası’ isimli solo sergisine ev sahipliğine başlayacak. Sergi, suyun bedenle kurduğu geçici ittifakı hatırlatarak dengeyi hem bedensel hem de etik bir sorumluluk alanı olarak ele alıyor. Denge ise, bu sergide geçmişte kalmış bir anı değil, bugün yeniden düşünülmesi gereken güncel bir hatırlama olarak beliriyor.

ANTALYA

• KİTAP ŞENLİĞİ

Akra Kitap Günleri’nin 2’ncisi için hazırlıklar başladı. Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan ve yılın önemli etkinlikleri arasında öne çıkan kitap günleri, bu yıl daha geniş katılımla edebiyat dünyasının saygın isimlerini ve yayınevlerini bir araya getirecek. Akra Kemer’de 23 Şubat’ta başlayarak 1 Mart’a kadar sürdürülecek etkinliğe Hakan Günday, Yekta Kopan, Coşkun Aral ve Kemal Varol da katılacak.