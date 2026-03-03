Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Başak Doğan yönetimindeki Chromas, ilk defa 7 Mart’ta Paribu Art’ta sahne alacak. Çok sesli vokal müziği Bobby McFerrin’den, Avi Kaplan’a, Korhan Futacı’dan, Sertab Erener’e kadar pek çok isim ve türle buluşturan koro, Vocal Painting (VoPa) metoduyla doğaçlama şarkılar da seslendirecek.

• OPERA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ‘Puccini’nin Kadınları’ konseriyle, 8 Mart akşamı saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. Konser programı, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin operalarındaki kadın karakterleri odağına alacak. Verismo estetiğinin hayata tuttuğu aynayı kadın deneyimi üzerinden yorumlayacak olan konser, Puccini’nin kadın temsillerini ele alacak.

• SERGİ

Artful Living’in katkısıyla Esmer Erdem küratörlüğünde gerçekleştirilen ‘Rastlaşmalar Vol.1’, çağdaş sanatın kamusal alanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir sergi dizisinin ilki olarak 42 Maslak’ta açıldı. Sergi, sanat yapıtını bilindik alanlardan çıkararak gündelik yaşamın dolaşımıyla iç içe bir karşılaşma zeminine taşıyor. 39 sanatçının katıldığı bu seçki, 25 Mart’a kadar açık.

• KİTAP

Klasik Japon edebiyatını kitlelerle buluşturan romanlarıyla yüzyılın önemli yazarları arasında yer alan Eiji Yoshikawa’nın klasik epiğinin ilk cildi ‘Musashi: Kılıç ve Delikanlı’ Can Yayınları’ndan çıktı. Japonya’da en çok okunan romanlardan olan yapıt, insanın mükemmelin peşinden koşmasını anlatırken aynı zamanda Japonya’nın iç savaşlarla sarsıldığı Sengoku döneminin de çarpıcı bir portresini sunuyor.