Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

KİTAP

Solmaz Kamuran, İnkılâp Kitabevi’nden çıkan yeni kitabı ‘Çanakkale Rüzgarı Boreas’ta kimlik sorunu çerçevesinde bir aşkı anlatırken, Atatürk’ün ölümünden sonra çalkanan Türkiye’den, Varlık Vergisi’ne, Auschwitz’den İstanbul’a kadar uzanıyor. Okur, yakın geçmişteki Çanakkale’nin Müslüman, Levanten, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yahudi, Rum ve Ermenilerden oluşan kozmopolit yapısına tanık olurken, çok küçük yaşlardan itibaren kemanı ile çevresini büyüleyen Bedia’nın hüzünlü aşk dolu hikâyesine eşlik ediyor.

SÖYLEŞİ

Yönetmen Peter Watkins’in, Edvard Munch, Komün (Paris, 1871) ve Yolculuk filmlerinde beraber çalıştığı Norveçli görüntü yönetmeni ve yönetmen Odd Geir Sæther, 15 Mart Pazar günü saat 17.30’da Sinematek’e konuk oluyor. İngilizce gerçekleştirilecek sohbetin moderatörlüğü ve Türkçe çevirisini Deniz Tortum üstlenecek. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz ancak sınırlı yer olduğundan erken gitmenizi öneririz.

ÇAĞDAŞ DANS

Ekin Tunçeli’nin konsept ve koreografisini üstlendiği çağdaş dans eseri ‘heartquake’, 16 Mart akşamı saat 20.30’da Paribu Art’ta sahnelenecek. Bedenin yaşadığı coğrafyayla kurduğu somatik ilişkiyi merkezine alan eser, günümüz insanının ‘sallantılı’ varoluş hâllerini sahneye taşıyor. Eser; arayışlar, çabalamalar, ilişkilenmeler ve inşa edememeler üzerinden örülen yapısıyla, modern yaşamın belirsizlik ve dengesizliklerini koreografik bir dilde ele alıyor.

SERGİ

Macar fotoğraf sanatçısı Milán Radisics’in dünya üzerindeki su yollarının evrimini belgeleyen, farklı coğrafyaları kapsayan, uzun soluklu fotoğraf ve multimedya projesi ‘Water.Shapes.Earth’ün Türkiye’de çekimleri yapılan bölümü, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Radisics’in ‘Ayak İzlerimiz, İnsanın Çevre Üzerindeki Etkisi’ başlığını verdiği bu sergi, projenin kendisi gibi dünya üzerinde suyun kaynağını, nasıl yayıldığını, gezegenimizi nasıl zarafetle şekillendirdiğini ve nihayetinde suyun geri çekilmesiyle bizleri nelerin beklediğini gözler önüne seriyor.

EDEBİYAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, mart ayında kitapseverleri yazarlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Kadıköy ve Müze Gazhane şubelerinde düzenlenecek etkinlikler zengin bir program sunuyor. Okur Yazar Buluşması kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza günleri, katılımcılara ilham verici bir deneyim yaşatıyor.