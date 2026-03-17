Kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

KİTAP

Feminist ve modernist edebiyatın temsilcilerinden Susan Taubes, aşkın ve inancın ardındaki iktidar ilişkilerini, kadın düşmanlığının görünmez biçimlerini ve bir kadının zihinsel özgürlüğe duyduğu ihtiyacı çarpıcı bir biçimde Can Yayınları’ndan çıkan ‘Boşanma’da anlatıyor. Yapıt; aşk, inanç, beden ve özgürlük kavramlarını keskin bir dürüstlükle irdelerken toplumsal rollerin altında ezilen bir kadının her kalıptan kurtulma hikâyesini anlatıyor.

İSTANBUL

SERGİ

Robert Capa Contemporary Photography Center ve Ara Güler Müzesi’nin iş birliğinde İstanbul Macar Kültür Enstitüsü’nün desteğiyle ile hazırlanan, 20’nci yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden Robert Capa’nın Türkiye’de bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı seçkisinden oluşan ‘Robert Capa: Gerçek En İyi Fotoğraftır’ adlı sergi 5 Nisan’a kadar uzatıldı. Sergide Capa’nın 1932 yılında bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’da yaptığı konuşmayı belgelediği karesi ile Hindiçin’de çektiği son fotoğraflardan oluşan kapsamlı bir seçki var.

SİNEMA

2019’da vizyona giren ve dünya çapında büyük ses getiren ilk filmin ardından merakla beklenen ‘Saklambaç 2’ 20 Mart’ta vizyona girecek. Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett’in yönettikleri filmde Samara Weaving, Grace rolüyle geri dönüyor. Gerilim ve kara mizahı ustalıkla harmanlayan film, izleyicileri temposu hiç düşmeyen bir güç savaşına davet ediyor.

SPOR KÜLTÜRÜ

Dünya çapında hayranlık uyandıran Harlem Globetrotters, takım tarihinin en görkemli turnesi olan ‘100’üncü yıl turu’ kapsamında Türkiye’ye geliyor. Ezelî rakipleri Washington Generals ile karşı karşıya gelecekleri bu maçlarda Spalding tarafından hazırlanan Altın Basketbol, destansı Magic Pass deneyimleri ve tüm taraftarlar için ücretsiz olan ‘5’inci Çeyrek’ imza etkinliği gibi sürprizler basketbolseverleri bekliyor. Meydan okuyan smaçlar ile ezber bozan şovlar, 3 Nisan'da İstanbul Ülker Sports Arena’da.

BURSA

TİYATRO

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Albert Camus’nün ‘Adiller’ oyununu sahneye taşıyor. 1900’lerin başında Rusya’da geçen gerçek bir olaydan yola çıkan oyun, devrimci bir örgütün Grandük Sergey’e suikast girişimini konu alıyor. Masum çocukların ölümüne sebep olabileceği ortaya çıkan bu suikast ve sonuçları üzerinden, bireyin içsel vicdan muhasebesi ile toplumsal bir sorumluluk arasında sıkışmasını anlatan oyun, 31 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Orhangazi Salonu’nda.