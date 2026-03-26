Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Çağdaş Dans

Sahnede yarattıkları hareket ve anlatı odaklı, cesur koreografileri ile dans-tiyatro alanında güçlü bir topluluk olan Jasmin Vardimon Company, 25’inci yıldönümleri için özel olarak tasarladıkları ‘NOW’ gösterisiyle İstanbul’da ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ünlü topluluk, 27-28 Mart’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyircileri etkileyici bir deneyime davet ediyor.

Söyleşi

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın yazarları ve çevirmenleriyle bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları, 26 Mart Perşembe saat 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) devam edecek. Buluşmanın konuğu, ‘Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye’ kitabının yazarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç olacak. Ücretsiz etkinliğe İş Mekan uygulamasından kaydolmanız gerekmektedir.

Koleksiyon

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, yenilenen seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan bir zaman dilimini kapsayan sergi fotoğraf, kartpostal ve arşiv belgelerini de bir araya getiriyor.

Sergi

Yonca Saraçoğlu’nun yeni sergisi ‘Untold Tales’, Istanbul Concept Gallery’de açıldı. Sanatçının yeni üretimlerinden oluşan yağlı boya resimlerini heykel çalışmalarından seçili eserlerle bir araya getiren sergi, 11 Nisan’a kadar sanatseverleri bekliyor.

Sinema

Alfred Hitchcock’un 1929 yapımı ‘Şantaj’ filmi, 26 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de, Can Güngör, Ezgi Daloğlu, Zeynep Oktar ve Can Aydınoğlu’nun canlı müzik performansı eşliğinde Sinematek/Sinemaevi’nde gösterilecek.

ANKARA

Festival

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali bu yıl 40’ıncı kez, 04-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival; Türkiye dâhil 17 ülkeden klasik müzik, bale, opera, modern dans, dünya müziği ve cazın seçkin örneklerini sunacak 800’ü aşkın sanatçı ve topluluğu Ankara’da ağırlayacak. Açılış, 4 Nisan’da Şef Orhun Orhon yönetiminde, mezzosoprano Ezgi Karakaya solistliğinde Ankara Festival Orkestrası’nın konseri ile yapılacak.