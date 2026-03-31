Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

▪ SİNEMA

İstanbul Modern Sinema, 2–5 Nisan arasında düzenlediği ‘Sessiz Film Günleri’ ile erken sinemanın farklı estetik ve tematik yönelimlerini bir araya getiriyor. Eye Filmmuseum işbirliği ve Elif Rongen Kaynakçı’nın eş küratörlüğünde hazırlanan program, canlı müzik eşliğinde gösterimler ve özel sunumlarla zenginleşiyor. Sinema tarihinin erken dönemine uzanan 13 filmlik seçki; emek ve üretim imgelerinden doğayı soyutlayan avangart çalışmalara, 20’nci yüzyıl başının moda dünyasından sualtı sahneleriyle öne çıkan yapımlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

▪ TİYATRO

Haldun Taner’in‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ oyunu, 9 ve 10 Nisan’da DasDas’ta sahnelenecek. Eser, oyun içinde oyun anlayışıyla seyirciyi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Metne sadakat mi, yoksa doğaçlamanın özgürlüğü mü?’ sorularını mizahın ince zekâsıyla soran oyun, tiyatromuzun Batılılaşma serüvenine de ayna tutuyor; geleneğin ve yeniliğin sahnedeki çekişmesini büyük bir ustalıkla görünür kılıyor.

▪ KONSER

Sibel Köse, Engin Recepoğulları, Kürşad Deniz ve Kağan Yıldız’dan oluşan Sibel Köse Quartet, caz repertuvarının hafızalara kazınmış eserleri ile ‘In Good Company’ albümünden bazı sürpriz eserleri Yeldeğirmeni Sanat’ta cazseverlerle buluşturacak. Konser 3 Nisan Cuma akşamı saat 20.30’da.

▪ SÖYLEŞİ

Gazeteci-Yazar Seray Şahinler, Sanat Tarihçi Buket Şakarcan ve Ruzy Gallery’nin kurucusu Esra Çevik; sanat tarihinden izler, sanatta yeni yorumlar ve çağdaş arayışlar, koleksiyonerlik ve uluslararası sanat ağı üzerine, 4 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te, galeride kapsamlı bir sohbet gerçekleştirecekler. ‘Sanat, Stil ve Zaman’ başlıklı söyleşi; sanat tarihinin farklı dönemleri ile günümüz görsel kültürü arasındaki ilişkileri ele alırken, moda ve sanatın kesişim noktalarından güncel sanatın klasik imgelerle kurduğu bağlara kadar geniş bir perspektif sunmayı hedefliyor. Rezervasyon için zeynep@ruzygallery.com adresine e-posta atabilirsiniz.

ANKARA

▪ SERGİ

‘Güneş Hiç Gölge Görmedi’ adlı sergi, Ka ve Galeri Siyah Beyaz’da açıldı. Oğuz Karakütük ve Umut Sur’un ortak küratörlüğünde kurgulanan sergi, fotoğraf ve resim arasında bir diyalog kurmayı hedefliyor. İki mekâna yayılan ancak tek bir anlatı olarak düşünülen yapısıyla sergi, görüntünün üretimi ve okunması üzerinden iki medyum arasındaki sınırları, geçişleri ve kör noktaları görünür kılmayı amaçlıyor. 2 Mayıs’a kadar açık.