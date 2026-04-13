Kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

KİTAP

Gazeteci-yazar Timur Soykan’ın politik polisiye romanı ‘Zavallı’ (Kırmızı Kedi Yayınevi), yeniden okurla buluştu. Bu yeni edisyon, Türkiye’nin yakın tarihine, devlet-toplum ilişkisine ve adalet arayışına ilişkin sert bir edebî hatırlatma niteliği taşıyor. Roman, İstanbul’un göbeğinde işlenen bir cinayetle açılıyor. Gökdelenlerin gölgesinde gerçekleşen bu olay, okuru devlet içindeki güç ilişkilerine, faili meçhullere ve ‘derin’ yapılara uzanan bir hikâyenin içine çekiyor.

İSTANBUL

SERGİ

Akademililer Sanat Merkezi’nin yeni galerisi, Resul Aytemür’ün ‘Değişmeyen Hüznün Renkleri’ başlıklı kişisel sergisiyle kapılarını açtı. Küratörlüğünü mimar Erhan İşözen’in üstlendiği sergi, sanatçının elli yılı aşkın üretim pratiğinden, Beyoğlu’nun gündelik yaşamını odağına alan kapsamlı bir seçki sunuyor. 26 Mayıs’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

FİLM FESTİVALİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45’inci İstanbul Film Festivali başladı. Nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getirecek festivalin seçkisi, 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşuyor. Festival seçkisinde, dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de yer alıyor. 19 Nisan’a kadar konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi’nin yerleşik programlarından Sessiz Perşembe’de, nisan-temmuz arasında, 1920’ler ve 1930’larda caz müziğinin ve kültürünün ABD’ye damga vurduğu Caz Çağı’ndan öne çıkan iki sessiz film canlı müzik eşliğinde seyirciyle buluşuyor. Programda ‘Büyüleyici Kirke’ filmine piyanist ve besteci Ayşe Tütüncü, ‘Hayallerin Peşinde’ye ise saksafon sanatçısı Barış Ertürk eşlik edecek.

MÜZİK FESTİVALİ

Tahran merkezli Hermes Records tarafından 2017’den bu yana uluslararası birçok paydaşın desteğiyle düzenlenen Show of Hands Doğaçlama Müzik Festivali'nin yeni edisyonu, 15-18 Nisan arasında Arter’de gerçekleştirilecek. Anlık yaratımı merkezine alarak alışılagelmiş sınıflandırmaların ve kalıpların ötesine geçmeyi amaçlayan festival, icracıları ve dinleyicileri evrensel değerleri müzik aracılığıyla birlikte kutlamaya davet ediyor.

SAHNE

Flamenkonun kadim ruhunu sahneye taşıyan Naturalmente Flamenco, 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul’da daha önce iki kez sahne alarak büyük ilgi gören ünlü İspanyol dansçı Patricia Ibáñez Romero ve ekibi, yeni gösterileriyle izleyiciyi Endülüs'ün büyüleyici atmosferine davet ediyor.