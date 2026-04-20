Kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

KİTAP

Can Göknil’in yeni öykü kitabı ‘Gelişigüzel’ Can Yayınları’ndan çıktı. Dünyaya nefretle değil sevgiyle; öfkeyle değil sağduyuyla; hayal kırıklığıyla değil umutla bakanlar, bu öykülerde kendilerine yeni bir direnme alanı buluyor. Birlikte olmak için mücadele eden, sadece ‘ben'i değil ‘biz’i de düşünen insanlar bu öykülerde kendilerine vücut buluyor, sesini çıkarıp yazarın hayal dünyasında kendi karşılıklarını inşa ediyor.

İSTANBUL

SERGİ

Santa Fe merkezli sanatçı Margaret R. Thompson’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Temenos: İç Deniz’ Zeyrek Çinili Hamam’da açıldı. Küratörlüğünü Anlam de Coster’in üstlendiği sergi, mekândaki sarnıcı hem kapsayıcı bir sığınak hem de içsel bir manzara olarak deneyimleme fırsatı sunuyor. Hamamdaki Bizans sarnıcı için özel üretilen ve ilk kez sergilenen tuval ve ipek üzerine resimler ile ses ve koku yerleştirmelerinden oluşan sergi, izleyiciyi içe dönük bir deneyime ve dönüşüm fikrine davet ediyor. 30 Ağustos’a kadar ziyarete açık.

FESTİVAL

İstanbul’un kuzeyindeki sulak alan köylerinden Ağaçlı’da, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, 5’inci Manda Festivali gerçekleştirilecek. Festival, mandacılıkla geçinen insanlar ile mandaları ve onlarla yaşayan pastoral pratiklerin İstanbul’un kuzeyindeki sekiz orman köyündeki varlığını ve sürekliliğini kutlayan bir etkinlik. Festival, mandaları ve onların haklarını merkeze alarak, zarar görmüş sulak alanların onarımında ve ortak geleceğin şekillendirilmesinde kilit varlıklar olduklarını kabul ediyor.

OKUMA TİYATROSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 18-35 yaş arası genç oyun yazarlarını metinleriyle birlikte sahneye kazandıran ‘Muhsin Ertuğrul Okumaları’ adlı programa başladı. Henüz sahnelenmemiş oyun metinlerini görünür kılmayı, metinler üzerine birlikte düşünmeyi ve yazarlara gerçek bir geri bildirim alanı açmayı amaçlayan programda seçilen yetişkin oyunları, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde her pazartesi günü ücretsiz okuma tiyatroları olarak seyirciyle buluşuyor. Ayrıca yazar, dramaturg ve seyircinin bir araya geldiği bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Etkinlikler saat 20.00’de başlıyor.

İZMİR

SERGİ

Heykeltıraş Cem Sağbil’in ‘Dünya Hâlâ Çiçek Açıyor’ adlı yeni sergisi Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde açıldı. Sağbil’in üretim pratiğinin merkezinde yer alan “İnsan dünyada nasıl var olur?” sorusu etrafında şekillenen sergi, dünyanın krizler ve yıkımlardan ibaret olmadığını; tüm kırılmalara rağmen insanın üretmeye ve umut etmeye devam ettiğini hatırlatıyor. 31 Mayıs’a kadar açık.