Kültür-sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

VENEDİK

SERGİ

Ahmet Güneştekin’in yapının iç ve dış mekânlarına özgü bir yerleştirme olarak tasarladığı “Sessizlik”, 11 büyük ölçekli bronz heykel ve 11 karışık teknik çalışmayı, Palazzo Gradenigo’da bir araya getiriyor. Sergi, 6 Mayıs - 1 Kasım 2026 tarihleri arasında mekânın zemin ve 1’inci katlarında ziyaret edilebilecek. Palazzo Gradenigo’nun bu sergisiyle başlayan sanat yolculuğu, sergiler ve disiplinlerarası programlar aracılığıyla genç ve dezavantajlı sanat üreticilerine odaklanan uluslararası bir merkez olarak şekillenirken, Ahmet Güneştekin’in sanatı aracılığıyla kültürler arasında kalıcı bağlar kurma ve gelecek nesiller için kapsayıcı bir üretim alanı yaratma vizyonunu somutlaştırıyor.

İSTANBUL

SERGİ

Salt Beyoğlu’nun yeni sergisi “Barajdan Sızanlar”, Doğu Akdeniz’den Körfez Bölgesi’ne uzanan geniş bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkileri merkezine alarak izleyiciyle buluşturuldu. Sergi, ulus-devlet sınırlarını aşan tarihsel deneyimlere ve müşterek hafızaya odaklanarak, sanatçıların üretimleri üzerinden alternatif bir “yerdeşlik” fikrini tartışmaya açıyor. Sergide, altyapılar toplumsal belleği şekillendiren unsurlar olarak ele alınıyor; barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller ve gözetim sistemleri, sergide hafızanın saklandığı ve yeniden üretildiği alanlar olarak yorumlanıyor. 23 Ağustos’a kadar açık.





TİYATRO SÖYLEŞİSİ

Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği “Tiyatro Buluşmaları”, Prof. Dr. Mehmet Birkiye’yi ağırlıyor. “Sahneden Eğitime Tiyatro Her Yerde” başlıklı söyleşi, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 19.30’da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Birkiye, programda 1970’li yıllardan günümüze uzanan sanat yolculuğunu, sahne deneyimlerini ve akademik birikimini tiyatroseverlerle paylaşacak.

URFA

KONSER



Müziği sadece işitsel bir şölen olmaktan çıkarıp disiplinlerarası bir deneyime dönüştüren Candela Concert, Türkiye turnesine çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun ilgi gören çocuk odaklı projelerini de sanatseverlerle buluşturan organizasyon; farklı projeleri profesyonel sanatçı sahneleriyle aynı platformda buluşturarak sanatsal standartlarını her yaş grubuna taşıyor. Çok duyulu sahne deneyimi, 7 Mayıs Perşembe, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda sürdürülecek.

İZMİR

FUAR



Türkiye’den ve yurt dışından 120 galeri, bin 600’e yakın sanatçı ile 30 bine yakın sanatsever ve koleksiyonerin bir araya geleceği DenizBank III. IAAF İzmir Sanat Fuarı 13-17 Mayıs tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. Fuarda; resim, heykel, rölyef ve cam sanatı gibi farklı disiplinlerden oluşan geniş bir eser seçkisi ziyaretçilerle buluşacak. Fuar kapsamında, 18-26 yaş arası gençlerin kültür sanat ekosistemine güçlü bir başlangıç yapmasını desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez “Geleceğin Sanatçıları Programı” hayata geçiriliyor.