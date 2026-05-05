Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

DANS

“Uzun Cuma” programı kapsamında, 8 Mayıs'ta, Türkiye’nin ilk bağımsız kadın hip hop dans topluluğu olan Hip Hop Ladies Turkey, İstanbul Modern’de enerjik bir atölye gerçekleştirecek.

Eğitmenliğini Duygu Etikan’ın üstlendiği atölyede katılımcılar, hip hop kültürüyle tanışırken, müzik eşliğinde temel dans adımlarını öğrenme ve yaratıcılıklarını özgürce ifade etme imkânı bulacak.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde kız çocukları ve kadınları önceliklendirerek eğitimler ve performanslar düzenleyen topluluk, müze atmosferine hareket katacak.

MİMARİ

İstanbul’un mimari, kültürel ve tarihî açıdan öne çıkan yapıları, 7-10 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Open House İstanbul kapsamında ziyaretçilere açılıyor.

Etkinlik, mimarlık perspektifini herkes için erişilebilir kılmayı ve şehrin farklı katmanlarını görünür hâle getirmeyi amaçlıyor.

Rota, mimar Cem Sorguç’un kürasyonuyla Beyoğlu’nda özel bir keşif sunuyor; 150 yıllık pasajlar ve geçitler üzerinden, şehrin değişen dokusunu ve renklerini görünür kılıyor.

Festival kapsamında Beyoğlu ve Adalar’da konumlanan 40’tan fazla yapı, ziyaret edilebilecek. Rezervasyon gerekli.

SİNEMA

Büyük-küçük herkese hitap eden ücretsiz film gösterimleri ve söyleşileriyle İBB Beyoğlu Sineması, mayıs ayında da İstanbullu sinemaseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

İBB Kültür tarafından hazırlanan program kapsamında ay boyunca bağımsız filmler, animasyonlar ve belgesellerin yanı sıra sinema üzerine sohbetler gerçekleştirilecek.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiler İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarında.

FESTİVAL

Edebiyat sayfalarından beyazperdeye uzanan yolculuğu kutlayan Edebî Filmler Festivali için geri sayım başladı.

Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu’nun küratörlüğünde, “Biz bu filmi daha önce okuduk” sloganıyla yola çıkan festival, 7-10 Mayıs arasında Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleştirilecek.

Dünya edebiyatının başyapıtlarından uyarlanan 16 eşsiz film izleyiciyle buluşturulurken, program kapsamında yazar ve senaristlerin katılımıyla söyleşiler de var.

ANKARA

KONSER

İtalyan opera geleneğinin çağdaş temsilcileri arasında öne çıkan Four Italian Tenors, uzun bir aranın ardından ilk kez Ankara’da sahne alıyor.

14 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleştirilecek konser, klasik müzik tutkunları için sezonun en dikkat çekici buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese ve Ugo Tarquini’den oluşan topluluk, aryalarından napolitenlere uzanan repertuvarlarıyla klasik müziği daha erişilebilir ve duygusal bir deneyime dönüştürüyor.