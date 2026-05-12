Kültür-Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

KONSER

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi, Doç. Elif Gökçe Türkili’nin konservatuvardan öğrencileriyle birlikte aynı sahneyi paylaşacakları anlatımlı konsere ev sahipliği yapacak. Konser, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özelinde genç müzisyenlere sahne açarken, Bartók’un Anadolu topraklarında Adnan Saygun ile birlikte gerçekleştirdiği halk müziği araştırmalarının 90’ıncı yıldönümünde, Macar besteciye saygı duruşu niteliği taşıyor. Konser, 16 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te ücretsiz gerçekleştirilecek, kayıt zorunlu.

SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi’nde bu hafta “Kino 2026: Alman Filmleri Türkiye’de” var. 65’inci yıldönümünü kutlayan Goethe-Institut Istanbul’un German Films iş birliği ve Ernst Reuter İnisiyatifi (ERI) katkılarıyla düzenlediği bu program, son bir yıl içerisinde festivallerde dikkat çeken ve ödüller kazanan başarılı Alman yapımlarını bir araya getirmeye devam ediyor ve bu sene bir istisna yaparak geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, Alman sinemasının iki öncü yönetmenini (Rosa von Praunheim ve Alexander Kluge) klasik birer filmiyle anıyor.

SERGİ

Tom Fellows’un Türkiye’deki üretim pratiğini odağına alan kişisel sergisi “CONCENTRATE”, 25 Ağustos’a kadar Ruzy Gallery’de ziyarete açık. İstanbul’da yaşayan sanatçının yeni üretimlerinden oluşan seçki, malzemenin dönüşüm süreçlerini, zamanın yüzeyde bıraktığı izleri ve yüzeyin taşıdığı hafızayı odağına alıyor.

OPERA

17’nci Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturulacak. Festivalin dikkat çeken yapımlarından biri ise prömiyeri gerçekleştirilecek olan “Lucia di Lammermoor” olacak. İtalyan besteci Gaetano Donizetti’nin başyapıtı olarak kabul edilen eser, İskoçya’da geçen trajik bir aşk hikâyesini konu alırken, zorla evlendirilen Lucia’nın yaşadığı dramatik çöküşü anlatıyor. 21, 23 ve 30 Mayıs’ta AKM’de izleyebilirsiniz.

MARDİN

BİENAL

Mardin Sinema Derneği’nin ev sahipliğinde, direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı Mardin Bienali, 7’nci edisyonuyla 15 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Küratörlüğünü Çelenk Bafra’nın yaptığı bienalin kavramsal çerçevesi “GÖKzemin” başlığını taşıyor. Bienal, ilk kez Yukarı Mardin olarak anılan eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak Deyrulzafaran Manastırı, Kızıltepe ve Dara Antik Kenti arasında güçlü bir üçgen kuruyor. Böylece, Türkiye’den ve dünyadan 41 sanatçı ve sanatçı grubu Mardin’de bir araya gelecek.