Kültür Sanat Ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL- SERGİ

İVA Sanat tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde hayata geçirilen ‘Fragmanlar’ projesine seçilen eserler, 21-24 Mayıs tarihleri arasında Tophane-i Amire’de sergilenecek. Proje, usta bir sanatçının eserinden seçilen küçük bir fragmanın, bütünden bağımsız olarak yeni anlamlar üretme potansiyeline odaklanan kolektif bir üretim süreci sunuyor. Proje, genç sanatçılara eserlerini sergileme, görünürlük kazanma ve profesyonel bir üretim sürecinin parçası olma imkânı sunuyor.

OYUN OKUMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından 2025–2026 sezonu boyunca uzun soluklu bir atölye olarak düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen altı yeni oyun metni, 21, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek oyun okumalarıyla izleyiciyle buluşturuluyor. Program kapsamında çağdaş tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği üzerine üç ayrı panel de düzenlenecek. Etkinlikler ücretsiz.

SÖYLEŞİ

Arter’in, edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılmak amacıyla düzenlenen Kütüphane Söyleşileri serisinin yeni konuğu Murathan Mungan olacak. Moderatörlüğünü Didem Bayındır’ın üstlendiği ‘Murathan Mungan ile Coğrafyayı Dünyaya Paylaştırmak’ başlığıyla etkinlikte usta yazar, edebiyatının sanatla kurduğu ilişki üzerine bir sohbete imza atacak. Söyleşi, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Sevgi Gönül Oditoryumu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

SİNEMA

Tepebaşı’ndan Haliç’e bakan bir noktada, İBB Miras’ın yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla hayat bulan İstanbul Sinema Ofisi’nde ücretsiz etkinlikler başladı. Belgesel sinemanın ustası Suha Arın’ın arşivine de ev sahipliği yapan mekân, bu ay Arın’ın filmlerini izleyiciyle buluşturuyor. Ayrıca ‘Suha Arın’ın İzinde’ başlıklı bölümde, gösterimlerin ardından söyleşiler gerçekleştirilecek. Yeşilçam’ın hafızasını ve Türk sinemasının görsel belleğini yansıtan ‘Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi’ başlıklı sergi de ziyarete açık.

KONSER

30 yılı aşkın süredir Anadolu coğrafyasının farklı dillerini ve kültürlerini müzik ve dansla geniş bir kitleye sunan Kardeş Türküler, 11 Haziran Perşembe akşamı saat 21.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda barışın ve birlikte yaşamın sesini, dinleyenlerle yükseltecek.