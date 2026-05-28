Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

•KİTAP

Halide Edib Adıvar’ın, İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaptığı yıllarda hazırladığı “Talim ve Terbiye”, Can Yayınları etiketiyle raflarda. Eğitimi sadece bir bilgi aktarımı değil, birey ve toplum inşasının temeli olarak ele alan eser, güncelliğini koruyan zamansız bir rehber.

Öğretmenler için kaleme alınan, zamanla herkese başvuru kaynağı olarak öne çıkan kitap, eğitimin yalnızca sınıfta değil, hayatın içinde deneyimlerle birlikte şekillendiğini hatırlatan güçlü ve ufuk açıcı bir metin olarak görülebilir.

•ATÖLYE

“Düşler Zamanı: Japonya” sergisinden ilhamla hazırlanan Kiraz Çiçeği Günleri Atölyeleri, sanatseverleri Japon estetiğinin farklı disiplinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta sonu gerçekleştirilecek atölyelerin Haziran programında; Kintsugi, Hokusai temalı yağlı boya çalışması ve Japon mitolojisinden esinlenen seramik maske atölyeleri yer alıyor. Farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden atölyeler, katılımcılara hem Japon sanatının köklü tekniklerini deneyimleme hem de kendi üretimlerini ortaya koyma fırsatı sunuyor. Biletler Passo’da.

•SİNEMA

Jon Favreau’nun yönettiği, başrollerini Pedro Pascal, Sigourney Weaver ve Jeremy Allen White’ın paylaştığı “Star Wars: Mandalorian ve Grogu”, Star Wars evrenini tekrar beyazperdeye taşıyor. İmparatorluk’un yıkılmasının ardından galakside düzeni sağlamaya çalışan Yeni Cumhuriyet, hâlâ tehdit oluşturan savaş lordlarıyla mücadele ederken Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu’nun yardımına başvurur. İkili, kendilerini galaksinin kaderini etkileyebilecek tehlikeli bir görevin ortasında bulur.

•SERGİ

Mehmet Ekşioğlu’nun ilk kişisel sergisi “Alternative Plan by 64”, İMÇ 6’ncı Blok’ta açıldı. Sergi, sanatçının çocukluktan bu yana sürdürdüğü görsel günlük pratiğini; spontane, filtresiz ve doğrudan bir ifade dili üzerinden bir araya getiriyor. Kelimelerden çok çizimle düşünmeyi tercih eden Ekşioğlu; gündelik hayatın içinden geçen kişisel hikâyelerini, duygularını ve gözlemlerini üretimlerinin merkezine taşıyor. Yağlı boya, sprey boya, marker ve pastel gibi farklı malzemeleri; tuvalin yanı sıra kâğıt ve karton kutu gibi gündelik yüzeylerle buluşturan sanatçı, kontrollü ve kusursuz bir estetik anlayışı yerine dürtüsel, hızlı ve doğaçlama bir üretim pratiğini benimsiyor.

•TİYATRO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Gürcistan’dan Rustaveli Ulusal Tiyatrosu’nu konuk ediyor. 1921’den bu yana Gürcistan’ın milli şairi Şota Rustaveli’nin adını taşıyan tiyatro, 29-30 Mayıs, saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Zincire Vurulmuş Prometheus” oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.