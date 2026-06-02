Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

•TİYATRO

Moliere’in klasiklerinden ‘Cimri’, 25 Haziran Perşembe saat 20.30’da Fişekhane’de sahnelenecek. Tansu Biçer’in yönettiği Semaver Kumpanya yapımı oyunda Serkan Keskin, Canan Ergüder, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Tuğçe Semiz, Ekremcan Arslandağ, Saniye Samra, Onur Şenol ve Muhammed Türkoğlu rol alıyor. Harpagon karakteri üzerinden para, aile ilişkileri ve insan doğasına ilişkin keskin bir komedi sunan oyun, klasik metni çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor.

•SÖYLEŞİ

Bor Sanat’ın düzenlediği ‘Tecrübe Konuşmaları’ serisi, 6 Haziran Cumartesi saat 12.00’de Gülsün Karamustafa ve Derya Yücel eşliğinde Minoa Pera’da gerçekleştirilecek. Gülsün Karamustafa’nın kendi üretimine bugün nasıl baktığı konuşmanın merkezinde yer alıyor. Etkinlik ücretsiz, kontenjan 50 kişi ile sınırlı. Kayıt için: info@borsanat.com.tr

ANTALYA

•KONSER

Caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturan Akra Caz Festivali, 5-20 Haziran arasında Akra Antalya’da gerçekleştirilecek. Antalya, festivalin 9’uncu yılında Grammy ödüllü dört sanatçıyı ağırlayacak. Festival; çağdaş caz, funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Sanatçılar şöyle: Kenan Doğulu, Igor Butman, Sergey Mazayev, Dianne Reeves, Joss Stone, Kenny Garrett, Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio, Akra Genç Caz, SU Trio, Leviers, Mojo 5 ve Fazıl Say.

•SİNEMA

Deniz Tortum ve Sister Sylvester’ın birlikte yazıp yönettikleri VR projesi ‘Gölgezaman’ın, Türkiye prömiyeri İstanbul Modern’de yapılacak. Adını, çağımız için türetilmiş yeni bir kelimeden alan proje, aynı anda birbiriyle uzlaşması imkânsız iki farklı zamanın içinde yaşama hissini tarif ediyor; zamansal ve duygusal çelişkileri sanal gerçeklik ve simülasyon teorisi üzerinden keşfe çıkıyor. Etkinlik, 10-24 Haziran tarihleri arasında müzenin sinema fuayesinde gerçekleştirilecek.

ÇANAKKALE

•SERGİ

Bige Ökten’in ‘Dikiş İzleri: Onarımın Hafızası’ sergisi 28 Haziran’a kadar Ahmetçe Köyü’ndeki 3DükkanArtı’da ziyarete açık. Eski bir köy evine yayılan sergi, izleyiciyi yalnızca gözlemleyen değil, aynı zamanda mekânın bir parçası hâline getiren deneyim odaklı bir kurgu sunuyor. Ökten, dikiş ve geçmişin izlerini taşıyan nesneleri karışık tekniklerle bir anlatım aracına dönüştürerek hafızada yer etmiş hikâyeleri yeniden kurguluyor.