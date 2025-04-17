Kültür Sanat Belgeselleri Festivali 'Dijital Detaylar' 5'inci yılında

Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Kurucu başkanlığını Prof. Dr. Ceyhan Kandemir’in yaptığı festival çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Kandemir, her yıl belgesel sinema alanında ‘Etkileyici Senaryo/Hikâye’ ‘Başarılı Yönetmen’ ‘Yaratıcı Kurgu’ ‘Özgün Yapım Tasarımı’ ödülleri ve ‘Belgesel Ustası Onur Ödülü’ veren festivalin tüm zor koşullara rağmen etik ve bilimsel perspektif ilkelerle devam ettiğini belirtti.

Kandemir şunları söyledi:

“Gerçek değerlerin görünür olması amacıyla 5 yıl önce yola çıktık. Her geçen gün güçlenerek özgür kalmaya devam ettik ve ediyoruz. Bu yolculuk; sanatın üretim biçimlerinde dayatılan tüm zor koşullara rağmen etik ve bilimsel perspektif ilkelerimizle sürdürülüyor. Dijital Detaylar Belgesel Film Festivali’ne destek veren Türkiye’nin birçok üniversitesinden, sinema -TV akademisyenlerinden ve sektörün değerli isimlerinden oluşturduğumuz danışma kurullarımız ve düzenleme kurullarımız titizlikle her yıl ön ve ana jürilerimizi belirliyor. Çok sayıda nitelikli belgeseli daha da görünür kılabilmenin bir parçası olabilmek son derece değerli bizler için. Önemli bir ekol olma yolunda ilerleme çabalarımızın gerek akademi dünyasında gerekse de belgesel sinemacılar arasında karşılık bulduğunu görmek mutluluk veriyor.”