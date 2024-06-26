Kültür Sanat Emek Ödülü, Sayım Çınar’ın!

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tiyatro hareketlerini akademik olarak izleyen Yeni Tiyatro Dergisi jürisi, dün gece sezonu büyük bir ödül kapattı.

Yönetmeninden terzisine, ışıkçısından afiş tasarıma kadar tiyatroyu ilgilendiren bütün alanlara ilişkin ödül kategorisi düzenlenen ve çoklu bir kutlama buluşması, bir tür tiyatro bayramı niteliğindeki ödül töreni bu yıl Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kültür Sanat yazarı Sayım Çınar’da Kültür Sanat Emek Ödülü’nü aldı.

Sayım Çınar, Kültür Sanat Emek Ödülü'nü tiyatro aşkı ve sanatın sürdürülebilirliği için "Göksel Kortay", " Rutkay Aziz", "Zuhal Olcay" ve "Engin Günaydın" ile birlikte aynı sahnede havaya kaldırdı