Kültür Turizm Bakanlığı 795 personel alımı ne zaman? 2025 Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları
Kültür Turizm Bakanlığı 795 personel alımı hakkında başvuruda bulunacak adaylar personel alımı tarihleri ve şartları araştırması yapıyor. Sürece ilişkin resmi duyurular yalnızca bakanlık ve Kariyer Kapısı kanalları üzerinden paylaşıldığından, bilgi kirliliğine karşı başvuruların resmî kaynaklar baz alınarak takip edilmesi gerekiyor. Peki, Kültür Turizm Bakanlığı 795 personel alımı ne zaman? İşte 2025 Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı personel alımına ilişkin resmi duyurusunu yayımladı. Farklı şehirlerde ve branşlarda istihdam edilecek toplam 795 personel için başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek. KPSS puan sıralaması ve bazı kadrolar için sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmeler, belirlenen takvim çerçevesinde tamamlanacak. Adayların başvuru sürecinde genel ve özel şartlara dikkat etmesi, ilanda belirtilen tarihlerde işlemlerini eksiksiz gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu alım, birçok farklı meslek grubuna devlet kadrosunda çalışma fırsatı sunuyor.
BAŞVURULAR VE TAKVİM
Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı il ve birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 795 personel alacak. Başvurular 25 Ağustos–8 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar, yalnızca bir pozisyon unvanı için sınava başvurabilecek. Başvuru sonuçları ktb.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI
KPSS puan sıralamasına göre alınacak pozisyonlar
- Büro Personeli: 207
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222
- Temizlik Personeli: 154
- Şoför: 69
- Aşçı: 1
Sözlü sınavla alınacak pozisyonlar
- Kütüphaneci: 102
- Tekniker: 2
- Teknisyen: 38
Not: Giriş sınavı başarı notu eşit adaylarda, pozisyonun gerektirdiği KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. 70 ve üzeri puan almak, asil/yedek sıralamasına giremeyen adaylar açısından müktesep hak doğurmaz.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
- e-Devlet hesabı ile sisteme giriş yapın.
- Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanını seçin.
- Uygun pozisyon unvanını işaretleyin (tek tercih).
- İstenen bilgi ve belgeleri eksiksiz yükleyin.
- Başvuruyu elektronik ortamda tamamlayın ve başvuru özetinizi saklayın.
- Başvuru sırasında gerekli belge, puan türü ve özel şartlara ilişkin ayrıntılar ilan ekranında yer alır.
Genel Başvuru Şartları
- T.C. vatandaşı olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
- Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış/ertelenmiş/yedek sınıf),
- Göreve engel akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen pozisyon için özel şartları taşımak.
Değerlendirme ve Sınav
- KPSS ile yapılan alımlarda yerleştirme puan sıralaması esasına göre yapılır.
- Sözlü sınav uygulanacak pozisyonlarda değerlendirme, ilanda açıklanan sınav konuları ve kriterleri çerçevesinde yürütülür.
- Adaylar, başvuru süresi içinde tercihlerini kesinleştirmekle yükümlüdür.