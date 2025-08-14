Kültür Turizm Bakanlığı 795 personel alımı ne zaman? 2025 Kültür Turizm Bakanlığı personel alımı tarihleri ve şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı personel alımına ilişkin resmi duyurusunu yayımladı. Farklı şehirlerde ve branşlarda istihdam edilecek toplam 795 personel için başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütülecek. KPSS puan sıralaması ve bazı kadrolar için sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmeler, belirlenen takvim çerçevesinde tamamlanacak. Adayların başvuru sürecinde genel ve özel şartlara dikkat etmesi, ilanda belirtilen tarihlerde işlemlerini eksiksiz gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu alım, birçok farklı meslek grubuna devlet kadrosunda çalışma fırsatı sunuyor.

BAŞVURULAR VE TAKVİM

Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı il ve birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 795 personel alacak. Başvurular 25 Ağustos–8 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar, yalnızca bir pozisyon unvanı için sınava başvurabilecek. Başvuru sonuçları ktb.gov.tr ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI

KPSS puan sıralamasına göre alınacak pozisyonlar

Büro Personeli: 207

207 Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222

222 Temizlik Personeli: 154

154 Şoför: 69

69 Aşçı: 1

Sözlü sınavla alınacak pozisyonlar

Kütüphaneci: 102

102 Tekniker: 2

2 Teknisyen: 38

Not: Giriş sınavı başarı notu eşit adaylarda, pozisyonun gerektirdiği KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek. 70 ve üzeri puan almak, asil/yedek sıralamasına giremeyen adaylar açısından müktesep hak doğurmaz.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

e-Devlet hesabı ile sisteme giriş yapın.

hesabı ile sisteme giriş yapın. Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanını seçin.

(isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde ilanını seçin. Uygun pozisyon unvanını işaretleyin (tek tercih).

işaretleyin (tek tercih). İstenen bilgi ve belgeleri eksiksiz yükleyin.

eksiksiz yükleyin. Başvuruyu elektronik ortamda tamamlayın ve başvuru özetinizi saklayın.

tamamlayın ve başvuru özetinizi saklayın. Başvuru sırasında gerekli belge, puan türü ve özel şartlara ilişkin ayrıntılar ilan ekranında yer alır.

Genel Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak,

olmak, Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş , 35 yaşını geçmemiş olmak,

, olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçlardan mahkûm olmamak ,

, Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış/ertelenmiş/yedek sınıf),

(yapmış/ertelenmiş/yedek sınıf), Göreve engel akıl hastalığı bulunmamak,

bulunmamak, İlan edilen pozisyon için özel şartları taşımak.

Değerlendirme ve Sınav