Kültür varlıklarının merkezi idareye devredilmesine karşı imza: "Biz izin vermiyoruz"
Özgür Sanat Meclisi, İBB’ye ait 100’den fazla kültür varlığının yönetim ve denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesini öngören yasa tasarısına karşı yaptığı açıklamada, "Kültür varlıklarına el koymakla ne sanatı bitirebilirsiniz, ne de mekanlarla hafıza bütünlüğünü bozabilirsiniz. Biz izin vermiyoruz" dedi. Açıklamada, aralarında çok sayıda kurum ve kişinin imzasına yer verildi.
Özgür Sanat Meclisi, belediyelere ait kültür varlıklarının yönetim ve denetimini merkezi idareye devretmeyi öngöre yasa tasarısına karşı çok sayıda kurum ve kişinin imzacı oduğu bir açıklama yayımladı.
Meclis'e sunulacak yasa tasarısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 100’den fazla kültür varlığının yönetim ve denetiminin merkezi idareye devredilmesi hedefleniyor.
Söz konusu tasarıya çok sayıda kurum, STK, meslek örgütü, siyasi parti ve yurttaşlar karşı çıkıyor. Tasarının geri çekilmesini isteyenlerde Özgür Sanat Meclisi'de çok sayıda kurum ve kişinin imzasıın yer aldığı bir açıklama yayımladı.
"TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASINI TEHDİT EDİYOR"
"Rızamız yok, razı değiliz" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Biz aşağıda imzası bulunan kültür ve sanat insanları olarak, Saray rejiminin kültürel varlıklarımız üzerindeki yeni hamlesine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Şu an Meclis komisyonundan geçirilmeye çalışılan yasa tasarısı, ülkemizin tarihî ve kültürel mirasını tehdit ediyor" denildi.
Botter Apartmanı, Feshane-i Amire, Kadıköy Gazhanesi gibi ikonik mekanların Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı’na devredileceği vurgulanan açıklamada, "Hem sanatın kalbi olan alanlar yok edilecek hem de bu değerli yapılar ranta açılacak. Bu, bir taşla iki kuş vurma hesabıdır: Bir yandan sanatın icra edildiği, hafızanın korunduğu mekanları elimizden almak, öte yandan onları beton yığınlarına dönüştürerek sermayenin hizmetine sunmak" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Neden şimdi? Çünkü AKP/MHP ittifakı, kültürel zenginliğimizi sistematik bir şekilde eritmeyi planlıyor. Bu mekanlar, İstanbul’un ruhunu taşıyan, sanatçıların, müzisyenlerin, tiyatrocuların ve halkın buluştuğu yerler. Botter Apartmanı’nın zarif mimarisi, Feshane’nin endüstriyel mirası, Gazhane’nin dönüştürülmüş kültürel alanı… Bunlar sadece taş ve tuğla değil; kolektif hafızamızın parçaları. Bu tasarı yasalaşırsa, sanat etkinlikleri kısıtlanacak, sergiler, konserler, atölyeler ortadan kalkacak. Yerine ne gelecek? Lüks oteller, alışveriş merkezleri veya siyasi çıkarlara hizmet eden yapılar. Bu, kültürel soykırıma eşdeğer bir adım; sanatı susturmak, hafızayı silmek demek.
Peki, bu sessizlik neden? Kendilerini sivil toplum kuruluşu (STK) olarak tanımlayan yapılar neden suskun? Daha dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tersane ve benzeri mekanlara yönelik uygulamalarını “demokratik hak ihlali” diye eleştiren arkadaşlarımız şimdi nerede? O dönemlerde meydanlarda, basın açıklamalarında boy gösteren “tatlı su entelektüelleri” bugün hangi çıkar bulutlarının altında gizleniyor? Korku mu, menfaat mi, yoksa alışkanlık haline gelmiş bir umursamazlık mı? Soruyoruz: Hangi dağa çöktü bu bulutlar? Kültür varlıklarına el koymakla ne sanatı bitirebilirsiniz, ne de mekanlarla hafıza bütünlüğünü bozabilirsiniz. Biz izin vermiyoruz!
Bu tasarıya karşı durmak, sadece sanatı savunmak değil; geleceğimizi, kimliğimizi korumak demek. Kültür mirasımız, rantın gölgesinde ezilmesin diye bir araya geliyoruz. Sanatın özgürce yeşereceği, hafızanın yaşayacağı bir ülke için sesimizi yükseltelim. Bu bildiri, imzalarınızla güçlenecek; her imza, bir direniş feneri olacak. Rızamız yok, razı değiliz! Kültürümüzü, sanatımızı, mekanlarımızı korumaya devam edeceğiz."
Açıklamayı imzalayan kurumların ismi şöyle:
•Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV).
•CHP Datça İlçe Örgütü
•Datça Demokrasi Platformu
•Datça Yarınlara Umut Derneği
•Dayanışma Datça
•Dem Parti Datça İlçe Örgütü
•Dem Parti İstanbul Dil Kültür Sanat Komisyonu
•Demokrasi İçin Birlik
•Gazhane Çevre Gönüllüleri
•İzmir Müzisyenler Derneği
•Karşı Sanat Çalışmaları
•KÖKSAV (Kültür Örüntüleri Kolektif Sanat Vakfı)
•SOL Parti Datça İlçe Örgütü
•UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği)
•Yeşil Yaşam İnisiyatifi
Bireysel İmzalar ise şöyle:
Adnan Alin
Ahmet Aksel
Ahmet Çakmak
Ahmet Çimenli
Ahmet Erkan
Ahmet Güven
Ahmet İNCE
Ahmet Karadayı
Ahmet Tığlı
Ahmet Tüzün
Ahmet Umur Deniz
Akın Yanardağ
Alaatin Karaman
Ali Can Aksın
Ali Dülger
Ali Met
Alim Karaman
Aliye Özlü
Arif Belgin
Arif M. Güney
Armağan Tunaboylu
Arzu Altınçiçek
Arzu Kılıçdoğan
Asım Yaman
Aydın Özbek
Ayhan Çelik
Ayla Atalay
Aynur Topalak
Ayşe Şükran Tanpınar
Ayşe Durmaz
Ayşe Güngör
Ayşe Türemiş
Ayşegül Hangül
Ayşegül Sabuktay
Ayşen Erte
Ayşenur Köksal
Bahar Saruhan
Barbaros H. Görkem
Bayram Kapucu
Belkız Nesrin Kayalar
Berna Balkaya
Berna Bayındır
Beyza Üstün
Bilge Altun
Buket Güreli
Burhan Ozan
Bülent Müftüoğlu
Bülent Oşkan
Bülent Utku
Bülent Vural
Bülent Yoldaş
C.Murat Özgünay
Cahit Berkay
Cahit Çiltaş
Can Çınar
Can Halman
Canan Alper
Canan Bilge
Cansu Kahraman
Cem Arslan
Cem Tanrısever
Cemil Uçarman
Cemil Cahit Yavuz
Cengizhan Güngör
Cenk Özgür
Cevahir Bedel
Cevat Turan
Ceylan Eşit
Cezmi Ersöz
Cüneyt Kırdar
Çerkes Karadağ
Çiçek Güzel
Çiçek Yurtsever
Çiğdem Erel
Çiğdem Erkan
Deniz Boldaz
Deniz Ünal
Denizhan Özer
Devrim Demiral
Devrim Demirdağ
Dilan Saruhan
Dilek Gökşin
Dilruba Nuray Erenler
Doğan Can
Duygu Aydemir
Egem Uzer
Ekrem Kahiloğulları
Ekrem Tükenmez
Emel Karaman
Emin Altan
Emin İgüs
Emin Merih
Emrah Fatih
Emrah Kırımsoy
Emre Zeytinoğlu
Enis Rıza Sakızlı
Ercan Bingöl
Ercan Yeşilkökçen
Erdal Güney
Erdal Güzel
Erdinç Arslan
Eren Kaya
Erhan Göksal
Ertan Mısırlı
Ertuğrul Akçaoğlu
Eser Atakül
Esra Alkan
Esra Dökmen
Eşber Yağmurdereli
Evin Örnek
Eyüp Demirci
Eyüp Öz
Ezgi Ekim Can
Fatih Balkan
Fatoş Arnes
Ferda Ereren
Ferdi Çağlayan
Ferhan Umruk
Feride Gülhan
Fersan Tekbaş
Feyyaz Yaman
Feyzan Alasya
Fırat Sönmez
Filiz Aydeniz
Filiz İpek
Füsun Görkem
Fuat Onan
Fulya Çağlar
Gizem Çetin Özer
Goncagül Işıktekin
Gökçe Okay
Gökhan Sağır
Göksun Doğan
Gönül Malat
Gönül Mesci
Gönül Toprak
Gül Bolulu
Gülay Kısaoğlu
Gülderen Güzel
Güler Güngör
Gülistan Karagüzel
Gülistan Şahin
Güllü Ergin
Gülsen Diyaroğlu Saka
Gülsen Maraş
Gülsen Özcan
Gülsün Yılmaz
Gülşah Okan
Gülten Aydın
Günay Pasen
Gürel Sürümü
H.Güney Levi
Hakan Gürsoytrak
Hale Özer
Halil Ataman
Halil Doğan
Hamit Demir
Handan Kaynakgöz
Hande Baba
Harman Gültekin
Hasan Doğan
Hasan Hüseyin Dönmez
Hatice Doğaç
Hatice Dökmen
Hatice Özbay
Hayri K. Yetik
Heybettin Yılmaz
Hıdır Eligüzel
Hıdır Işık
Hikmet Akçiçek
Hilal Darcan Aral
Hilal Hepsevim
Hülya Deniz Ünal
Hülya Düzenli
Hülya Şahin
Hüsamettin Küçük
Hüseyin Ayrılmaz
Hüseyin Bul
Ilgın Su
Işık Deniz
Işıl Kılıçoğlu
İzzet Adar
İbrahim Ateş
İbrahim Aydın Bodur
İbrahim Çiftçioğlu
İbrahim Şimşek
İjlal Aydeniz
İlhan Başkan
İnsel İnal
İsmail Kaya
İsmihan Karahan
Kadir Çıtak
Kadir Turgut
Kadri Karahan
Kamil Erdinç Dursun
Kamil Tekin Sürek
Kemal Evren
Kemal Kahraman
Kemal Karakaşoğlu
Kerem Dülgerhan
Korhan Atay
Korkut Akın
Korkut Canpolat
Kubilay Dağbatıran
Kubilay Önal
Levent Yılmaz
Leyla Aykent Tunçman
Leyla Sezer
Leyla Şahin
Mahir Öztaş
Mahmut Atay
Mahmut Balpetek
Mahmut Eşitmez
Mahmut Wenda Koyuncu
Maya Arıkanlı Özdemir
Mazlum Çetinkaya
Mehmet Açar
Mehmet Aksoy
Mehmet Altun
Mehmet Bağış
Mehmet Demir
Mehmet Emir
Mehmet Emrah Güzel
Mehmet Güç
Mehmet Hakan Demirok
Mehmet S. Aman
Melih Yılmazer
Meliha Coşkun
Memed Erdener
MeMeT Güreli
Meral Çetiner
Meryem Güneş
Mesude Ayhan
Mesut Eren
Mesut Varlık
Mete Özel
Metin Ekinci
Metin Kahraman
Metin Yeğin
Mihriban Cumralı
Murat Akagündüz
Murat Aydın
Murat Erkman
Murat İrtem
Murat Toktaş
Murat Zileli
Mustafa Cevdet Arslan
Mustafa Horasan
Mustafa İsmet Aydın
Mustafa Karyağdı
Mustafa Köz
Mustafa Özgür Çakır
Mustafa Uçan
Muzaffer Asma
Mücella Yapıcı
Mürşide Sertdemir
Naile Çalapverdi
Nalan Barbarosoğlu
Nalan Başaran
Namık Kuyumcu
Nazım Alpman
Nazım Çınar
Nazire Öztunalı
Nazlı Ongan
Nazmiye Ece Macit
Necmettin Çobanoğlu
Nejla Okyay
Nermin Atılkan Çelik
Nesrin Aygün
Nesteren Silivrili
Neşe Yaşın
Nevzat Çelik
Nevzat Karakış
Nihal Akgül
Nil Yurda
Nilay Özer
Nilüfer Yüksel
Nisa Leyla
Nispet Boztaş
Nur Alhas
Nur Saka
Nurhan Yeşilnur
Nuri Aydın
Nurper Demirhan
Nurşen Sönmez
Nurten Köroğlu
Oktay Çukadar
Oktay Kılıç
Orhan Akdoğan
Orhan Alkaya
Orhan Kaya
Oya Abacı
Oya Aksöyek
Oya Özgüven
Oylum Özmen
Ömer Faruk Alhas
Ömer Leventoğlu
Ömer Özgeç
Ömer Uçar
Özge Ç. Denizci
Özge Doğar
Özgür Aksoy
Öznur Eren
Öznur Tosun
Perihan Tükenmez
Rahim Noz
Ramazan Sağ
Refik Baskın
Reis Çelik
Renata Ömeroğulları
Rojda Yavuz
Sabri Ejder ÖZİÇ
Sami Aydoğan
Selah Özakın
Selçuk Fergökçe
Sema Ateşçi
Sema Balaban
Sema Güler
Sema Öztürk
Semra Aksoy
Semra Subaşı
Sena Gökçeoğlu
Serap Yaman
Sercihan Alioğlu
Serdar Keskin
Serdar Sözenoğlu
Serdar Şencan
Serhat Ataman
Serkan Küçük
Serpil Mumcu
Sevda Karagüle
Sevilay Kahraman
Sevinçel Bahar
Sevinç Dervent
Seyhan Akın
Sezai Öz
Sezai Sarıoğlu
Sibel Yılmaz
Simten Osken
Sinan Önelge
Sinem Gül
Solmaz Sarı
Sonay Kale
Songül Bozacı
Songül Canerik
Suavi Bayrak
Suna Yasakçı
Süheyla Alpbaş
Süleyman Atakul
Süleyman İpekel
Süreyya Acar
Şahabettin Demir
Şahin Altuner
Şahin Polat
Şebnem Çelebi
Şebnem Korur Fincancı
Şebnem Moğol
Şefika Aydeniz
Şehnaz Öner
Şerafettin Kaya
Şeyda Kütük
Şükrü Alaçam
Tahir Şilkan
Talat Büyük
Taner Güven
Tanju Çukadar
Tayfun Çukadar
Timur Atik
Tuğrul Keskin
Turgut Toygar
Tülin Özturan
Tünay Tunç
Türkan Polat
Umut Baran Sümer
Ural Şeker
Vartkes Keşiş
Vecdi Erbay
Vedat Sakman
Vehbi Koca
Veysel İnaltekun
Veysi Eski
Yalçın Bulut
Yalçın Çelikay
Yalçın Ertan
Yasemin Silivrili
Yaşar Utku
Yeşim Akay
Yunus Bircan
Yusuf Açıl
Zafer Yılmaz
Zehra Betül Yazıcı
Zehra Oskan
Zeki Tombak
Zeliha Demirel
Zeynep Atalay Ulusakarya
Zeynep Özdemir
Cahit Mete
Erol Katırcıoğlu
Deniz Kurtuluş Özgünay
Sinan Tutal
Ali Bilge
Pesent Katırcıoğlu
Müge Karalom
Barış Celiloğlu