Kültür varlıklarının merkezi idareye devredilmesine karşı imza: "Biz izin vermiyoruz"

Özgür Sanat Meclisi, belediyelere ait kültür varlıklarının yönetim ve denetimini merkezi idareye devretmeyi öngöre yasa tasarısına karşı çok sayıda kurum ve kişinin imzacı oduğu bir açıklama yayımladı.

Meclis'e sunulacak yasa tasarısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 100’den fazla kültür varlığının yönetim ve denetiminin merkezi idareye devredilmesi hedefleniyor.

Söz konusu tasarıya çok sayıda kurum, STK, meslek örgütü, siyasi parti ve yurttaşlar karşı çıkıyor. Tasarının geri çekilmesini isteyenlerde Özgür Sanat Meclisi'de çok sayıda kurum ve kişinin imzasıın yer aldığı bir açıklama yayımladı.

"TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASINI TEHDİT EDİYOR"

"Rızamız yok, razı değiliz" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Biz aşağıda imzası bulunan kültür ve sanat insanları olarak, Saray rejiminin kültürel varlıklarımız üzerindeki yeni hamlesine karşı sesimizi yükseltiyoruz. Şu an Meclis komisyonundan geçirilmeye çalışılan yasa tasarısı, ülkemizin tarihî ve kültürel mirasını tehdit ediyor" denildi.

Botter Apartmanı, Feshane-i Amire, Kadıköy Gazhanesi gibi ikonik mekanların Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı’na devredileceği vurgulanan açıklamada, "Hem sanatın kalbi olan alanlar yok edilecek hem de bu değerli yapılar ranta açılacak. Bu, bir taşla iki kuş vurma hesabıdır: Bir yandan sanatın icra edildiği, hafızanın korunduğu mekanları elimizden almak, öte yandan onları beton yığınlarına dönüştürerek sermayenin hizmetine sunmak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Neden şimdi? Çünkü AKP/MHP ittifakı, kültürel zenginliğimizi sistematik bir şekilde eritmeyi planlıyor. Bu mekanlar, İstanbul’un ruhunu taşıyan, sanatçıların, müzisyenlerin, tiyatrocuların ve halkın buluştuğu yerler. Botter Apartmanı’nın zarif mimarisi, Feshane’nin endüstriyel mirası, Gazhane’nin dönüştürülmüş kültürel alanı… Bunlar sadece taş ve tuğla değil; kolektif hafızamızın parçaları. Bu tasarı yasalaşırsa, sanat etkinlikleri kısıtlanacak, sergiler, konserler, atölyeler ortadan kalkacak. Yerine ne gelecek? Lüks oteller, alışveriş merkezleri veya siyasi çıkarlara hizmet eden yapılar. Bu, kültürel soykırıma eşdeğer bir adım; sanatı susturmak, hafızayı silmek demek.

Peki, bu sessizlik neden? Kendilerini sivil toplum kuruluşu (STK) olarak tanımlayan yapılar neden suskun? Daha dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tersane ve benzeri mekanlara yönelik uygulamalarını “demokratik hak ihlali” diye eleştiren arkadaşlarımız şimdi nerede? O dönemlerde meydanlarda, basın açıklamalarında boy gösteren “tatlı su entelektüelleri” bugün hangi çıkar bulutlarının altında gizleniyor? Korku mu, menfaat mi, yoksa alışkanlık haline gelmiş bir umursamazlık mı? Soruyoruz: Hangi dağa çöktü bu bulutlar? Kültür varlıklarına el koymakla ne sanatı bitirebilirsiniz, ne de mekanlarla hafıza bütünlüğünü bozabilirsiniz. Biz izin vermiyoruz!

Bu tasarıya karşı durmak, sadece sanatı savunmak değil; geleceğimizi, kimliğimizi korumak demek. Kültür mirasımız, rantın gölgesinde ezilmesin diye bir araya geliyoruz. Sanatın özgürce yeşereceği, hafızanın yaşayacağı bir ülke için sesimizi yükseltelim. Bu bildiri, imzalarınızla güçlenecek; her imza, bir direniş feneri olacak. Rızamız yok, razı değiliz! Kültürümüzü, sanatımızı, mekanlarımızı korumaya devam edeceğiz."

Açıklamayı imzalayan kurumların ismi şöyle:

•Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV).

•CHP Datça İlçe Örgütü

•Datça Demokrasi Platformu

•Datça Yarınlara Umut Derneği

•Dayanışma Datça

•Dem Parti Datça İlçe Örgütü

•Dem Parti İstanbul Dil Kültür Sanat Komisyonu

•Demokrasi İçin Birlik

•Gazhane Çevre Gönüllüleri

•İzmir Müzisyenler Derneği

•Karşı Sanat Çalışmaları

•KÖKSAV (Kültür Örüntüleri Kolektif Sanat Vakfı)

•SOL Parti Datça İlçe Örgütü

•UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği)

•Yeşil Yaşam İnisiyatifi

Bireysel İmzalar ise şöyle:

