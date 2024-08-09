Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Instagram' açıklaması

Türkiye’de Instagram'a getirilen erişim engeline yönelik tepkiler sürerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan açıklama geldi.

Habertürk TV'de "Nedir? Ne Değildir?" programına konuk olan Ersoy, sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Instagram'a yönelik erişim yasağına ilişkin konuşan Ersoy, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum. Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için."

TURİZM RAKAMLARI AÇIKLAMASI

Grafikler eşliğinde önceki yılların ve bu senenin turizm rakamlarına ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Son 6 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak koyduğumuz bütün hedefleri tutturduk, inşallah bundan sonra da tutturacağız. Biz çok bahanelere sığınmayı sevmeyen bir bakanlığız. Koyduğumuz hedeflerde ısrarcı oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye yönelik ziyaretlerin Covid-19 sonrasında hızlıca arttığını ve Türkiye'nin salgından sonra turizm bakımından en hızlı toparlanan ülke olduğunu öne süren Ersoy, "senelik turist sayısının bu yıl sonu 60 milyonu bulmasını bekledikleri" bilgisini verdi.