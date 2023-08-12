Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kapadokya’da 500’den fazla kaçak yapıyı yıktık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinde 500’de fazla kaçak yapının yıkıldığını söyledi.



AKP tarafından düzenlenen "2023 Şehir Buluşmaları" programına katılmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, partililer ve turizmcilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Bakan Ersoy, “Baktığınız zaman hem altı medeniyet, hem üstü medeniyet olan çok farklı bir şehirden bahsediyoruz. Tabii birçok noktasıyla özellikle Anadolu’muzun, İç Anadolu’nun en önemli cazibe merkezlerinden biri. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da asli sorumluluğumuz aslında bu değerlerimizin farkındalığının sağlanması. Bu değerlerimizin keşfedilip sahiplenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması. Bu sadece bizlerin sahip olduğu bir zenginlik de değil. İnsanlık adına korunması gereken önemli değerler arasında yer alıyor. O açıdan da bizim sorumluluğumuzu kat kat arttırıyor” dedi.



Bakan Ersoy, Kapadokya’yı koruma amaçlı sistemi oluşturabilmek için Kapadokya Alan Başkanlığını hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Kapadokya Alan Başkanlığıyla birlikte üst ölçekli planlar ve yapısal sorunlarla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta da üst ölçek planı ilgili çalışmalar tamamlanarak askıya çıkacak” dedi.



Bakan Ersoy, “Kapadokya’da Alan Başkanlığı kurulduğu günden bugüne kadar 500’ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı. Özellikle kültürel dokuya zarar veren, tarihi ve kültürel dokuya zarar veren 500’ün üzerinde kaçak yapıyı Alan Başkanlığı döneminde yıktık. Ayrıca altyapı sorunlarıyla ve yatırımlarıyla ilgili kamusal ihtiyaca çözüm getirmek üzere 3 bin 750’den fazla konu karara bağlandı ve bağlanmaya da devam ediyor" ifadelerini kullandı.