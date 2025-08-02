Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek birliklerinde avans ve genel kurul katılım ödemelerini durdurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, meslek birliklerinin üyelerine verdiği avans ödemeleriyle genel kurul katılım ödemelerinin, ilgili yönetmelikte yapılması planlanan değişiklikler tamamlanana kadar durdurulmasını talep etti. Genel Müdürlük, bu uygulamaların üyeler arasında ayrımcılığa yol açabileceği ve birliklerin mali dengesini bozabileceği gerekçesiyle geçici olarak askıya alınmasını istedi.

Dağıtım yerlerine gönderilen resmi yazıda, Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği’ne atıfla, tüm üyeler arasında eşitlik ilkesinin korunmasının önemine dikkat çekildi. Yönetmeliğin 9. maddesinde meslek birliklerinin, yönettikleri haklara ilişkin her türlü bedeli adil, şeffaf ve düzenli bir biçimde dağıtmakla yükümlü olduğu belirtilirken; 11. ve 18. maddelerde ise, üyelik türlerine veya temsil edilen hak sahiplerine göre ayrım yapılamayacağı vurgulandı.

Bazı meslek birliklerinin genel kurul kararlarına dayanarak üyelerine avans ödemesi yaptığı ve genel kurul toplantılarına katılanlara ayrıca ödeme yaptığına dikkat çeken Genel Müdürlük, bu tür uygulamaların ayrımcılık, mali bozulma ve hak edişlerde adaletsizlik riski taşıdığını belirtti. Bu kapsamda yürütülen mevzuat değişikliği çalışmaları sonuçlanana kadar ilgili ödemelerin geçici olarak durdurulması istendi.

Yazıda ayrıca, birliklerin uygulamalarına dair kapsamlı veri paylaşımı da talep edildi. Buna göre, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan avans ve katılım ödemelerinden kaç kişinin yararlandığı, toplam ne kadar ödeme yapıldığı, bu ödemelerin hangi kaynaktan karşılandığı ve avans başvurularının hangi kriterlere göre değerlendirildiği gibi bilgilerin en geç 11 Ağustos 2025 tarihine kadar Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekiyor.

Genel Müdürlük, birliklere gönderdiği yazıda, konuyla ilgili nihai değerlendirmenin ilerleyen süreçte bildirileceğini, ancak mevcut durumda söz konusu uygulamaların durdurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.