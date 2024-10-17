Kültür ve Turizm Bakanlığı, Moda Sahnesi’nin destek talebini reddetti

Moda sahnesi, her tiyatro sezonu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dağıtılan “özel tiyatrolara devlet desteği”nden yine yararlandırılmadı.

Temmuz ayında, Jean Genet’nin Hizmetçiler oyunuyla yaptıkları başvuruya T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden ret yanıtının geldiğini duyuran Moda Sahnesi, "Kendi gibi olmayana, kendi gibi düşünmeyene, kendi gibi sanat algısına sahip olmayana yapılmış bu baskıyı ve sansürü kabul etmiyoruz ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ifşa ediyoruz" dedi.

Evrensel'in haberine göre; yapılan açıklamada, “Bu kararla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Moda Sahnesi’ni, eşit vatandaşlık hakları açısından mağdur etmiştir. İkinci kez, bakanlık ayrımcılık suçu işlemiş, Moda Sahnesi’nin kamusal bütçeden yararlanmasını engelleyerek haklarını gasp etmiştir” denildi.

2022 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı benzer bir karar ile Moda Sahnesi'ni hak mahrumiyetine uğrattığı hatırlatılan açıklamada, “O yıl moda sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı mahkemeye vermiş ve mahkemeyi kazanmıştı. T.C. Ankara 17. İdare Mahkemesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararını hukuka aykırı bulmuştu. (2022/1230 Karar no ile). Bakanlık hukuksuz davranmayı benimsemiş olmalı ki ikinci kez aynı ‘keyfi’ tutum içine girip, Moda Sahnesi’ni desteğe uygun bulmamıştır” diye ifade edildi.

Özel tiyatrolar için desteğin dağıtılma koşullarının her zaman tartışma konusu olduğu ve “değerlendirme ölçütlerinin yetersizliği”nin özel tiyatro camiası tarafından bilindiğini söyleyen Moda Sahnesi, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu koşulları ‘adil’ bir dağıtım adına değiştirmek yerine ‘adaletsizliği’ geçerli kılan bir tutumu seçmiştir. Moda sahnesi bu adaletsizliği tespit etmek için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını mahkemeye taşıyacaktır, daha önceki gibi kazanacak taraf olduğumuzu da şimdiden biliyoruz. Ancak mahkemeyi kazanınca ne olacak? Hiç, hiçbir şey. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na mahkemeyi kaybettiğinde bir yaptırım uygulanmıyor, moda sahnesi destekten yararlanır hale gelmiyor. Yani hukuk Moda Sahnesi’nin hakkının gasp edildiğini tespit ediyor ama haksızlığı giderecek bir sonuç yaratmıyor” dedi.

“SANSÜRE BOYUN EĞİP BAKANLIĞIN İSTEDİĞİ TİYATRO OLMAYACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Jean Genet'yi, Hizmetçiler oyununu sansürlediğini bu kararı veren destek komisyonunun da ‘sansürcüler komisyonu’ olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Moda Sahnesi, son olarak şunları kaydetti:

“Sonuç olarak bu sansüre boyun eğip, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istediği türden tiyatro olmayacağız. Tiyatroları yaşatması gereken T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, onları baskı altına alıp öldürmek üzere hareket etmesine itiraz ediyoruz. Kendi gibi olmayana, kendi gibi düşünmeyene, kendi gibi sanat algısına sahip olmayana yapılmış bu baskıyı ve sansürü kabul etmiyoruz ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ifşa ediyoruz.”