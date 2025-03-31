Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Volkan Konak için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'nin ve Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçılarından Volkan Konak, bayram programı kapsamında sahne aldığı Kuzey Kıbrıs'taki Grand Sapphire Resort & Casino’daki konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı, saat 00.40 sularında yaşamını yitirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."