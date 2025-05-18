Kültür yuvasına tahliye

HABER MERKEZİ

İstanbul’daki Beyoğlu Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan Terra Santa Manastırı’na yönelik tahsis, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

Terra Santa Manastırı’nın tahliye edilerek, anahtarıyla birlikte mülk sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi istendi. Ardından, Manastır önceki gün apar topar boşaltıldı.

Manastır’ın boşaltılmasına tepki yağdı. Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bir yılda onlarca sergiye, açık hava sinemalarına ve kültür buluşmalarına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediyesi’nin kültür sanat mekanı Terra Santa, Vakıflar Genel Müdürlüğü kararı gerekçe gösterilerek boşaltıldı. Terra Santa, 22-25 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan 1.Beyoğlu Retro Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu” denildi. CHP Beyoğlu ilçe Başkanlığı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Yeni dönemde Terra Santa canlanmıştı. Bir yılda onlarca sergiye, açık hava sinemalarına, kültür buluşmalarına ev sahipliği yaptı. 23-25 Mayıs’ta da Beyoğlu Retro Festivali’ne ev sahipliği yapacaktı. Esnafımızın kazancı, Beyoğlu’muzun marka değeri artacaktı. Ancak, tahammül edemediler. Sandıkta belediye yönetimini kaybedenler, önce ana hizmet binasını Beyoğlu halkının elinden almışlardı. Şimdi de kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Terra Santa’ya çöküyorlar. Engellenen biz değil, Beyoğlu’nun kültür-sanat etkinlikleridir. Cezalandırılan biz değil, Beyoğlu halkıdır" dedi.

Belediye, 12 Aralık 2022’de gerçekleşen protokolle 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa’dan ilk olarak 27 Eylül 2024 Cuma günü çıkartılmak istenmişti. Ancak belediye söz konusu kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşımış ve belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına karar vermişti.