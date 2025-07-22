Kültüre yok, din hizmetlerine çok

AKP’nin bütçe kullanım tercihleri, 2025 yılının ilk yarısında da değişmedi. Merkezi bütçeden din hizmetleri ve kültür hizmetleri için kullanılan kaynak arasındaki makas, Ocak-Haziran 2025 döneminde rekor düzeyde açıldı. Bütçenin, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminde yer alan kaynağın büyük bölümü, din hizmetleri için kullanıldı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ocak-Mayıs 2025 döneminde yapılan harcamaların detayları belli oldu. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜLTÜRSÜZ HARCAMA

Genel bütçeden, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için 2025 yılının ilk yarısında toplam 109 milyar 310 milyon 557 bin TL harcandı. Toplam harcamanın yalnızca 24 milyar 661 milyon 140 bin TL’sini kültür hizmetleri için yapılan harcama oluşturdu.

Kültür hizmetleri için yapılan 24,6 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğü dikkati çekti. Bütçeden din hizmetlerine Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 60 milyar 537 milyon 479 bin TL para döküldü.