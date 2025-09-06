Kültürel hayatı bekleyen tehdit

Haber Merkezi

Türkiye’de müze ve sit alanları sayısı artarken hukuksuz yapılaşma ve bütçe yetersizliği kültürel mirası tehdit ediyor.

Ülkede sit alanları ve müzeler sayısal olarak artarken kültürel miras hâlâ ciddi tehditlerle karşı karşıya. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı kültürel miras verilerine göre 2023’te 606 olan müze sayısı 2024’te 636’ya yükseldi. Bakanlığa bağlı müzeler 212’den 217’ye, özel müzeler ise 376’dan 401’e çıktı. 2023’te 55,7 milyon kişinin gezdiği müze ve örenyerlerini, 2024’te 61,6 milyon kişi ziyaret etti.

BAKIM GÜVENCESİ YOK

En yüksek müze ziyaretçi sayıları ise İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde gerçekleşti. Ancak bu artış, alanların korunması, bakım ve erişilebilirliği konusunda yeterli güvence sunmadı.

Eser sayılarında ise tablo daha karmaşık. 2023’te özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 32,5 oranında düşmüştü. 2024 verileri bu düşüşün bir kısmının telafi edildiğini gösteriyor; özel müzelerde yüzde 1,7, Bakanlığa bağlı müzelerde yüzde 0,9 artış yaşandı. Böylece toplam eser sayısı 3,9 milyondan 3,99 milyona yükseldi.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı da 124 bin 671’den 127 bin 285’e, sit alanı sayısı ise 24 bin 786’dan 26 bin 127’ye çıktı.

AYRILAN KAYNAK SINIRLI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 bütçesi geçtiğimiz aylarda Meclis’te görüşülürken rakamlar kültürel mirasa ayrılan kaynağın büyüklüğü kadar sınırlarını da ortaya koydu. Bakanlığın toplam bütçe teklifi 53 milyar 202 milyon lirayken, genel bütçeden kültüre düşen pay, yüzde 1’in altında kaldı. Bir önceki yıl bu oran benzer seviyedeydi; dolayısıyla mutlak rakamlarda artış olsa da merkezi bütçe içindeki ağırlığı değişmedi.

Ayrıca enflasyon göz önüne alındığında, reel artışın yetersiz kaldığı görüldü. Ziyaretçi sayılarındaki artışa rağmen, müze ve örenyerlerinin bakım, sit alanlarının koruma ve erişilebilirliğine ayrılan kaynağın sınırlı kalması dikkat çekti.

∗∗∗

HUKUKSUZ YAPILAŞMA

Sit alanlarına yönelik hukuksuz yapılaşma ve imar planlamaları da giderek artıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

• Antalya Arkeoloji Müzesi depreme dayanıksız olduğu ve artan depolama ihtiyacı gerekçesiyle kapatıldı ve yıkılmak isteniyor. Yıkım kararına tepki yağıyor.

• Antalya’da Kırkgöz Göleti ve Phaselis antik kentinde yapılaşma ve projeler arkeolojik alanları tehdit ediyor.

• Muğla’da zeytinlikler, ormanlar ve su kaynakları çeşitli projelerle risk altında.

• Diyarbakır Lice’de Bırkleyn Mağarası hâlâ sit alanı statüsü kazanmış değil.