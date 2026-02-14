Kültürel kimlikleri yok sayıyorlar

AKP iktidarının eğitimi gericileştirme hamleleri sürüyor. Eğitim Sen Dersim Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün "okul dışı öğrenme ortamı" programına tepki gösterdi. Şube Başkanı Mehmet Aşkın, iktidarın eğitimi dini referanslar üzerinden yeniden şekillendirmeye yönelik bilinçli ve sistematik politikalar izlediğini ifade etti.

Son dönemde "okul dışı öğrenme ortamları" uygulamasıyla birlikte, okul içinde kurulan ideolojik çerçevenin öğrencilerin yaşam alanlarına taşındığını belirten Aşkın, "Eğitim politikalarında belirli bir dini anlayışın merkeze alınması, farklı inançların, kültürel kimliklerin ve yaşam biçimlerinin sistematik olarak dışlanmasına, hatta görünmez kılınmasına yol açmaktadır. Dersim’de okul dışı öğrenme ortamı olarak belirlenen 25 mekân arasında Alevi inanç merkezlerinin dışlanması, bu yaklaşımın en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir. Kentin tarihsel, kültürel ve inançsal belleğinin temel unsurlarından biri olan, nüfusunun büyük çoğunluğunun kimliğini oluşturan Aleviliğin yok sayılması, uygulamanın çoğulculuktan ne denli uzak olduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Kamusal eğitimin laik, bilimsel, çoğulcu ve eşitlikçi bir zeminde yürütülmesi için yürüttükleri mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Aşkın, "Dersim’in tarihine, kültürüne ve inancına saygılı, özgürlükçü ve bilimsel bir eğitim anlayışı için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.