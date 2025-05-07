Kültürpark Hıdırellez coşkusunun adresi oldu

(İZMİR) - Baharın başlangıcını simgeleyen Hıdırellez kutlamaları, Kültürpark’ta düzenlenen piknik ve oyun alanları ile devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sahnede Roman havası eşliğinde dans edilirken, çocuklar da oyun alanlarında ve stantlarda oyunlar oynayıp atölye çalışmalarına katıldı.

İzmir’de Hıdırellez şenlikleri ikinci gününde de devam etti. Baharın başlangıcını ve doğanın uyanışını sembolize eden Hıdırellez, Kültürpark’ta yapılan piknik ve eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklar için şişme oyun alanları, atölye stantları ve ikram araçları hazırlanırken, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından da Gezici Sahne kuruldu. Vatandaşlar, İzmirli Birol’un 9/8’lik şarkılarıyla dans etti. Kutlama kapsamında Gezici Kütüphane de İzmirliler için hazır bulundu.

Atölye çalışmaları ve oyun alanları

4 yaşındaki kızı Ela Gökten ile atölye çalışmalarına katılan İranlı Sima Gökten, “Kızımı eğlensin diye Kültürpark’a getirdim. Boyama etkinliklerini çok seviyor. Hıdırellez etkinliklerine dün de katıldık ve çok hoşumuza gitti” dedi. Berivan Öncü ve Damla Çalık isimli yurttaşlar da günlerinin çok güzel geçtiğini ve Roman havası eşliğinde gönüllerince eğlendiklerini belirtti.

Gezici Sahne’de konser

Pikniğin ardından Gezici Sahne’de düzenlenen konsere katılan Serap Abakay, “Günümüz çok güzel geçiyor. Hıdırellez’de dileklerimizi diledik, oyunlar oynadık. Gayet mutluyuz, piknik yapıyoruz. Dün eğlence vardı, ateşin üstünden atladık. Bugün de pikniğe geldik ve konser alanında oyunlar oynadık” diye konuştu.

Sürer: “Geniş bir alanda keyifli ve coşkulu zamanlar geçiriliyor”

Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmen Eylem Sürer, “Hıdırellez, geçmişten günümüze gelen bir gelenek. Hala yaşatılıyor olması önemli ve kıymetli. Burada bir yanda konser, bir yandan çocukların oyun oynayabileceği alanlar var. İkramlar ve bol bol çocuk atölyesi var. İlginin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bir gün önce yapılan eğlence ve bugün düzenlenen piknikle insanların kaynaşmasına olanak sağlıyoruz. Geniş bir alanda keyifli ve coşkulu zamanlar geçiriliyor” dedi.