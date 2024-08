Kültürpark Platformu: Sermaye gözünü Kültürpark’a dikti

Kültürpark Platformu, 93’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonel Fuarı’na (İEF) ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Fuarın ikinci derece tarihi ve doğal sit alanı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada İEF’nin Gaziemir'de bulunan Fuar İzmir alanında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Fuar zamanı yaşanan yoğunlukla Kültürpark’ın tarihi ve doğal yapısının zarar göreceğinin ifade edildiği açıklamada, “Gaziemir'de kurulan ‘Fuar İzmir’ alanı ile Kültürpark’ın fuarcılık işlevi sona ermiş olmasına rağmen, ‘93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’ adı altında sermaye yine gözünü Kültürpark’a dikmiş, çeşitli sponsorların öncülüğünde Kültürpark’ı bir rant alanına dönüştürmenin iştahıyla hareket eder konumuna gelmiştir” denildi.

Açıklamada, ‘Kültürpark'ın Taşıma Kapasitesinin Değerlendirilmesi’ çalışması ile ortaya konulduğu üzere anlık insan kapasitesinin yaklaşık 5 bin 600 ziyaretçi olduğu hatırlatıldı. Platform, İEF için, parkın çeşitli yerlerine kurulan stantlar ve bunların inşasında kullanılan yoğun elektrik, iş makineleri, inşaat malzemeleri ile araç trafiğinin yarattığı gürültü ve kirliliğin, Kültürpark'ın ekolojik dengesini bozduğunu belirtti.

Kültürpark Platformu, taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

• Kültürpark'ın tarihi, kültürel, doğal, ekolojik yapısına zarar verecek her türlü ticari etkinlik barındıran faaliyetlere son verilmesini, adı ne olursa olsun Kültürpark'ta hiçbir fuara yer verilmemesini istiyoruz.

• Tüm fuarcılık etkinlikleri Fuar İzmir’de gerçekleşsin istiyoruz.

• Kültürpark ile ilgili her türlü plan ve kararda kentteki ilgili aktörleri kapsayacak şekilde şeffaf ve özerk bir yapılanmanın olmasını istiyoruz.

• Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) geri çekilsin istiyoruz.

• Kültürpark’ın dokusuna zarar veren her türlü araç giriş çıkışına izin verilmemesini istiyoruz. 6. Kültürpark’ın farklı alanlarını işgal eden, parkla uyumlu olmayan tüm resmi kurumların, parktan taşınmasını istiyoruz.

• Bilim insanlarının raporlarında yer alan parkın taşıma kapasitesinde belirtilen kriterlerin göz önünde tutularak değerlendirilmesini istiyoruz.

• Günümüzde doldurulmuş olan yılların Basmane Çukuru’nun sermayenin rant alanı değil, Kültürpark’ın bir parçası olduğu, tüm plan ve programların bu doğrultuda yapılmasını istiyoruz.

• Kültürpark’ın simgelerinde olan Paraşüt Kulesi, Ada ve Göl Gazinoları, Gül Bahçesi ve Göl’ün bir an önce aslına uygun olarak kullanımımıza açılmasını istiyoruz.

• Kültürpark içinde yer alan her türlü beton, asfalt, kilit taşlarının en aza indirilerek yeşil alan olarak düzenlenmesini istiyoruz.

• Bugünkü sorunlarının çözümü, geleceğin planlanması, yönetilmesi ve yeni nesillere ulaştırılması için demokratik bir Kültürpark Meclisi’ni de içerecek şekilde katılımcı ve çoğulcu bir yönetim modelini benimsemiş ve uygulayacak, koruyarak yaşatacak bir Belediye Yönetimi istiyoruz.