Kültürpark Platformu: Yaşamın sürmesini istiyoruz

Kültürpark Platformu, 94’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonel Fuarı’na (İEF) ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Kültürpark, İzmir’in en büyük yeşil alanı ve kentin belleğinde önemli bir yere sahip bir kamusal alandır. 1936’da halkın nefes alacağı, doğayla buluşacağı, eğlenip öğrenebileceği bir yaşam alanı olarak kuruldu. Ancak İzmir Fuarı’nın yıllar içinde parkın içine yerleşmesiyle birlikte yapılaşma arttı, yeşil alanlar zarar gördü ve park giderek betonlaştı. 1990 sonrası İZFAŞ’ın kurulmasıyla park ticarileşti, hangarlar ve otopark gibi yapılar eklendi. Gaziemir’de yeni fuar alanı açılmasına rağmen, Kültürpark’taki geçici hangarlar hâlâ kaldırılmadı ve park özgürleşemedi” denildi.

ÇOĞULCU BİR YÖNETİM MODELİ

Açıklamada şunlar ifade edildi: "Bugün istenen; Kültürpark’ın yeniden 1936’daki amacıyla, halkın kullanacağı bir yaşam alanı haline gelmesi, yeni yapılaşmadan korunması, fazla yapıların kaldırılması ve yeşil dokusunun güçlendirilmesidir. Parktaki tarihi yapılar özenle restore edilmeli, kültürel ve ekolojik değerleri gözetilmeli, etkinlikler parkın kapasitesini zorlamadan düzenlenmelidir. Kültürpark’ın ticari bir alan değil, ‘Halk Okulu’ kimliğiyle, doğa ve kültür içinde öğrenme ve sosyalleşme mekânı olması istenmektedir. Bunun için belediye, meslek odaları ve halkın katılımıyla demokratik, şeffaf ve çoğulcu bir yönetim modeli talep edilmektedir. Kültürpark’ta yaşamın sürmesini istiyoruz."