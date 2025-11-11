Kültürpark Platformu’ndan Basmane Çukuru tepkisi: İzmir’in kalbine hançer saplanmasın

İzmir’de uzun yıllardır atıl durumda bulunan Basmane Çukuru’nun akıbeti belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, alanın kültür merkezi olarak değerlendirileceğini açıkladı. Ancak devam eden tapu davasına rağmen alınan bu karar, kentte yeni bir tartışma başlattı.

Kültürpark Platformu, Tugay’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yaptığı uzlaşmaya sert tepki gösterdi. Platform, alanın yalnızca yüzde 30’unun kültür merkezi olarak kullanılacağını, kalan yüzde 70’inin sermayeye devredilmesinin “İzmir’in kalbine hançer saplanması” anlamına geldiğini belirtti.

Yazılı açıklamada, “Kültürpark’ın korunarak yaşatılması ve Basmane Çukuru arazisinin en üst düzeyde kamu yararı gözetilerek, Kültürpark’ın bir parçası olarak kamuya kazandırılması gerekir. Tarihin katledilmek istendiğinin farkında mısınız? M.Ö. 4. yüzyıldan kalma Agora’nın manzarası bloke edilmek isteniyor. Basmane ve Kadifekale’nin karakteri bozulacak, Kemeraltı ölecek. Altyapı çökecek, trafik kilitlenecek. Bu proje gerçekleşirse, Kültürpark halkın değil, orada yaşayanların ‘özel bahçesi’ haline gelecek” denildi.

BU SADECE BİR ARSA MESELESİ DEĞİL

Açıklamada şunlar belirtildi: “İzmir’in kalbine hançer saplanmasın. Bu bir kültür merkezi projesi değil, bir kent suçudur. Bu anlaşma, hukuku, imarı ve kamu yararını hiçe sayarak, telafisi imkânsız bir yaraya neden olacaktır. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu hukuksuz sürecin her aşamasında mücadelenin tarafı olacağız. Bu sadece bir arsa meselesi değil; İzmir’in ruhu, hafızası ve geleceği için verilen bir mücadeledir.”