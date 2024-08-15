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Kulu’da elektrikli bisiklet kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisiklette yolcu olan kadın yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 10:54
  • Giriş: 15.08.2024 10:54
  • Güncelleme: 15.08.2024 10:54
Kaynak: İHA
Kulu’da elektrikli bisiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. (21) idaresindeki elektrikli bisiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada bisiklet sürücüsü yara almazken arkada yolcu olan sürücünün annesi F.H. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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