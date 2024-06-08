Kulu’da şiddetli yağmur sele neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında oluşan sel hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu.

Ajans Haberleri 08.06.2024 12:15 Giriş: 08.06.2024 12:15

Güncelleme: 08.06.2024 12:15 Kaynak: İHA

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