Kulu’da şiddetli yağmur sele neden oldu
Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında oluşan sel hayatı olumsuz etkilerken bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu.
Kaynak: İHA
İlçeye bağlı bir çok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Karacadağ Mahallesi’nde bazı evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Mahallenin dere yataklarında bulunan evlerde mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu.
Karacadağ Mahallesi Muhtarı Fikret Gençağa, 2 ev selden dolayı etkilendiğini ve mahallenin sel yataklarında bulunan sokaklardaki yollarında dağdan gelen sel suları nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.