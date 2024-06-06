Kulu’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, üç tekerlekli motosikletin yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. (63) idaresindeki üç tekerlekli motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada sürücü H.D. ve eşi A.D. (64) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.