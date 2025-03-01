Kulu’da yoğun sis etkili oluyor

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkisini göstermeye başladı. Dağlık bölgelerdeki çevre mahallelerde ve genellikle Kulu Makas Kavşağı civarında da etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesine neden oldu. Ekipler tarafından yol güzergahlarında kontroller yapılırken sürücülere sollama, hız yapmamaları, takip mesafesini korumaları uyarısında bulunuldu.