Kulu’da yoğun sis ve gizli buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor

Konya’nın Kulu ilçesinde, gece geç saatlerde başlayan sis sabah saatlerinde etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah erken saatlerde yoğunlaştı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar ve okullarına giden öğrenciler de sisle karşılaştı.

Yetkililer, görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğünü belirterek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, şehirler arası yollarda yoğun sis ve gizli buzlanmalar olduğu için karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor.