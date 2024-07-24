Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sona erdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yeniden başkan seçildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç, yabancı kuralına ilişkin konuştu.

Koç, "Transfer politikasını ve stratejisini 12 yabancıya göre yapan kulüpler için bir dezavantaj oluştu, onlardan biri de biziz ancak burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır" dedi.