Kulüpler Birliği'nde Ali Koç dönemi sona eriyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, göreve tekrar aday olmayacağını ve yapılacak istişareler sonrası yeni başkanın gelecek hafta belirleneceğini söyledi.



Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’taki merkezinde gerçekleşen toplantıda, vakfın yeni başkanı için görüşmeler yapıldığı ve yeni başkanın haftaya açıklanacağı bildirildi.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Başkanlık hakkında herkes istişare etti ve görüşlerini belirtti. Bugünkü tarih bizim ilk genel kurul tarihimiz. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz ikinci toplantımızda hem başkan hem de yönetim kuruluna karar verip açıklayacağız. Bugün aynı zamanda önümüzdeki Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri de konuşuldu. Federasyon başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen kişilerin bizlere talebi oldu. Kulüpler Birliği’ne sunum yapmak istediklerini söylediler. Kimleri hangi şartlarda dinleyeceğimizi de bugün aramızda istişare ettik. Birkaç yönetimsel konumuz vardı, onları konuştuk. Güzel bir katılım oldu. Epeydir bir araya gelip görüşemiyorduk. Başkanlarımızın bir kısmı milli maça gidecekler. Allah yar ve yardımcıları olsun. Kura konusunda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Milli takımı konuştuk. Sponsorluklarla alakalı birkaç karar alındı” diye konuştu.

ALİ KOÇ: "ADAYLIĞIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İki dönem sürdürdüğü görevine devam etmeyeceğini aktaran Başkan Ali Koç, “Sağ olsunlar teveccüh gösteren başkanlarımız oldu. İstişare etme sebebimiz de bu yüzdendi. Adaylığım söz konusu değil. Anadolu’dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi olsun? Yönetim kurulunda kimler olsun? Gibi birçok konuyu konuştuk. Bu veriler ve görüşmeler neticesinde önümüzdeki hafta tekrardan toplanacağız ve kararımızı alacağız. Şahsıma gelirsek, benim ikinci dönemim. Genelde 1’er yıllık dönemler oluyor. Aslında bizler tüzüğümüzü değiştirip bu süreyi 2 veya 3 sene olarak değiştirmemiz gerekiyor. Taze bir kana ihtiyaç var. Çok çabuk geçiyor çünkü zaman” ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: "BENİM ÖNCELİĞİM ŞU ANDA BEŞİKTAŞ"

Kulüpler Birliği başkanlığının zaman gerektiren bir görev olduğunu vurgulayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ise, “Kulüpler Birliği başkanlığı görevi için teveccüh gösterip beni adaylığa yakıştıran arkadaşlar oldu. Gayet normaldir. Benim önceliğim şu anda Beşiktaş. Bunu daha önce de söylemiştim. Daha Beşiktaş’ta yapacak çok işimiz var. Bu büyük bir zaman gerektiriyor. Buraya zaman ayıranlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş şu an için bizim önceliğimiz. Umarım camiamıza layık bir şekilde bu çalışmaları yürütürüz. Kulüpler Birliği’nin seçeceği başkanı da tüm kalbimle destekleyeceğimi söylemek isterim” şeklinde konuştu.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da, “Çok güzel bir toplantı oldu. Herkes ortak bir görüşte birleşti. Birlikte çalışmak güzel. Süper Lig’i inşallah bu sene çok daha keyifli göreceksiniz. Bugün çok güzel kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.