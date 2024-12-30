Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun kendilerine önerdiği yeni hakemlik müessesesi modelini konuşmak için toplandıklarını belirten Koç, "Geçen hafta Riva'da toplanmıştık. Bugün tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. O gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanımız ve Mecnun Otyakmaz başkan tekrar geldiler. Bir kez daha anlattılar ve bugünün en önemli çıktısı, bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik." diye konuştu.

Bir danışma kurulu oluşturulacağını hatırlatan Koç, "O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsilde tabii hangi sırada olacağı da önemli bir kriter. Buradan 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir anonim şirket üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi, kulüplerin ve federasyonun temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sıkıntı olduğu hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki yirminci hafta değil bir, iki hafta daha erteleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler adına rol alacak isimlerinin belirlenmesinin önemine dikkati çeken Ali Koç, "Prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezon geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kuruluna karar verilmesi bence bugünün en büyük kazanımı oldu. Futbolun öznesi futbol takımlarıdır. Teknik kadrolar, futbolcular, taraftarlar, statlar bunların öznesi, ana öznesi futbol kulüpleri olmasına rağmen ne yazık ki bizler kendi menfaatlerimizle ilgili konularda söz sahibi değiliz." şeklinde görüş belirtti.

Kulüpler Bİrliği Vakfı Başkanı, resmiyette kulüplerin söz haklarının olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ne kadar söz sahibiyiz? Resmiyette hiç değiliz. Mevcut federasyonlar ne kadar bizi topa sokarsa o kadar. O açıdan baktığımız zaman Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun verdiği karar, çok cesur bir karar. Hakemlik müessesesini 'Tamam kardeşim beğenmiyor musunuz, yoksa sorun mu görüyorsunuz, kronik problem mi görüyorsunuz, her hafta hakem mi konuşuyorsunuz, o zaman alın siz de bu işin parçası olun. Gelin bizle beraber dizayn edin.' Şimdi burada kulüpler elini taşın altına koymazsa bundan sonra hiçbir şekilde söz etmeye, laf etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. O yüzden federasyonumuzun bu adımını ben çok cesur buluyorum."

- "Net bir şekilde bu olmasın diyen kimse yok"

Ali Koç, yeni sistemi tüm kulüplerin istediğini dile getirdi.

Birkaç kulübün, danışma kurulunun önümüzdeki 6 ay yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istediğini anlatan Koç, "Bir, iki kulüp prensipte okey olmasına rağmen danışma kurulunun önümüzdeki altı ay yapacağı görevin daha iyi belirlenmesini istedi. Onu da önümüzdeki süreçte yaparız. Yani net bir şekilde, bu olmasın diyen kimse yok." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliğinin UEFA'yla ortak bir şirket kurduğunu belirten Koç, şunları aktardı:

"Önümüzdeki dört yıllık dönemde UEFA'nın aşağı yukarı beş milyar dolarlık bir ticari pastasından bahsediyoruz. Sayın Ceferin çok cesur bir hareket etti ve bunu kulüplerle beraber ortak bir şirket üzerinden yönetmeye karar verdi. Hiç mecburiyeti yoktu. Aslında büyük bir gücü paylaşmadan bahsediyoruz. Şimdi biz de bu noktalara gelmemiz lazım. Bu noktaya varmak için de hakemlik konusunda da söz sahibi olmak bence kulüplerin olumlu karşıladığı bir gelişme oldu. O yüzden bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde kimler bizi temsil edecekse onlara karar vereceğiz. Biraz acele etmeyelim. Profesyonel bir firma tutalım, onlar bize önerilerle gelsin. Önce profillerin bir kere belirlenmesi lazım. bu profiller üzerinden isimlerin belirlenmesi lazım. Bu isimlerin kısa listeye alınması lazım ve karar vermemiz gerekiyor. Artık şu olmaması lazım, 'Ya Beşiktaşlı mı, Fenerbahçeli mi, Galatasaraylı mı?'. Bu olmaması lazım. Bu zaten Anadolu takımlarını da çok rencide ediyor. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi. Belli maçları seçildi, belli maçları seçilmedi. O kulüpler yadırgadılar. Sonuçta herkesinki üç puan. Kimimiz ligde kalmak için oynuyoruz. Kimimiz Avrupa'ya gitmek için. Kimimiz şampiyonluk için. Hepimiz puan için oynuyoruz, puan para getiriyor. Dolayısıyla her maçın aynı önemde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir günde düzelmeyecek, bir sezonda da düzelmeyecek. Ama doğru istikamette düzelmeler olduğunu görüyoruz. Bir garantisi de yok. Ama şunun garantisi var. Bu şekilde gidemeyeceğimizin bir garantisi var. O yüzden biz kulüpler olarak çok olumlu bakıyoruz."

- "Danışma kuruluna kulüp başkanı giremez"

Ali Koç, danışma kuruluna kulüp başkanının girmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeni sistemin baltalanmak istendiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Olabilir mi? Bir kulüp başkanı girebilir mi bu danışma kuruluna? Bunu baltalanmak isteyenler, 'Bu Ali Koç'un projesi.' gibi şey yapmaya çalışıyorlar. Ne hikmetse bu ülkede benim ismim bir şeye konduğu zaman onu baltalamaya, engellemeye çalışan kitle daha kolay olarak büyüyebiliyor. Dolayısıyla olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ama futbolumuzda ne yazık ki olmayan birçok şey söyleniyor. Bu Sayın Büyükekşi'nin başlattığı bir projeydi arkadaşlar, unutmayalım. Bugünkü federasyonun başlattığı bir proje değil. Onlar bu işi rafine ettiler, daha üstüne çalıştılar ve bu noktaya getirdiler. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Sayın İbrahim Bey, bir gün kalkıp 'Hadi ben bunu yapacağım.' demedi. MHK üyeleri ve kurul geçmişte yapılan çalışmayı incelediler. Olumlu buldular, geliştirdiler. Yani futbolumuz içinde çok büyük yalanlar var. Bunlardan bir tanesi de 'Bu proje, Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin projesi.' denmesi."

Kulüplerin bir arada hareket etmesi gerektiğini de ifade eden Koç, "Kulüpler Birliği isek ve bizim kendi menfaatlerimizi etkileyen önemli unsurlardan birine 'Hadi siz paydaş olun, söz sahibi olun' deniyorsa, bizim artık bunu göstermemiz lazım. Nasıl birlik olduğumuzu. Futbolu yöneten biz kulüpler olarak bu işten şikayet ediyorsanız, hep beraber yeniden dizayn edelim, yeniden yapılandıralım. Avrupa normlarına daha uygun hale getirelim deniyorsa biz bunda elimizi taşın altına değil yani gövdemizi koymamız lazım ama hiçbir şey yapmazsak artık şikayet falan etmesin kimse." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç, herkesin yeni yılını kutlayarak sözlerini tamamladı.